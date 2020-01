Nevěrná manželka se mu vysmála. On se rozhodl pro dvojnásobnou vraždu

Marii poznal Jan Klouda, když nastoupil do státního statku nedaleko Českého Krumlova. Bláznivě se do ní zamiloval. Byla to pohledná a hlavně živelná ženská, někdy snad až moc. Možná to ho na ní přitahovalo, ta nespoutanost, bezstarostnost. Brali se po necelém roce známosti. Nebyl to ale šťastný svazek, Klouda na Marii žárlil, kudy chodil, a nedá se říci, že zcela bezdůvodně. Že je Marie dosti „veselé“ děvče, bylo veřejným tajemstvím. A nic na tom nezměnila ani skutečnost, že se jí během tří let manželství s Kloudou narodili dva synové.