Žárlivec podezříval manželku z nevěry, rozhodl se jí ubít kladivem

Stál nad ní a mlčky ji pozoroval. Ležela na zemi, oči zavřené a vlasy rozprostřené na zeleném linu jako by vytvořily okolo její hlavy svatozář. Dýchala tiše. Byl by to možná i půvabný obraz, kdyby okolo nebylo tolik krve.