Pohádka o mašinkách. Výpravčí se vlivem technologií stávají ohroženým druhem

Kdybych na tenhle peron vstoupil před sto lety, možná by sem s čoudou (parní lokomotivou) přibafal fíra (strojvedoucí) Blahovec, můj praděda. Nebyl to žádný hrabal (louda), takže by mě z brukny (ochozu mašiny) hnal, abych mezi šíny (kolejemi) dlouho neokouněl, datel (výpravčí) mohl vyplácnout (vypravit vlak) a my se v Hýskově nezadrbali (nezpozdili).