Má to být převrat v pornu. Bude ho vyrábět umělá inteligence

Kliknete na tlačítko a algoritmická technologie vám naservíruje fotografii ženy s odhaleným poprsím. Pokud vás neosloví, nemusíte ji brát, můžete si nechat vygenerovat jinou. Na monitoru vám budou defilovat nahá ženská těla. Velmi podobná nahá ženská těla. Bílé barvy pleti, štíhlá, s průměrně velkými ňadry. S úsměvem na tváři, ve věku dvacet až čtyřicet let. Vlasy mají různou barvu.

Až budete spokojeni, hodíte si fotku do nákupního košíku, zaplatíte dolar a obrázek těla zbavený vodotisku vám přijde e-mailem. S identifikačním číslem, které svědčí o tom, že máte originál a identickou krásku nemá nikdo jiný. Jisté je i to, že žena v reálném světě neexistuje, web ostatně nese výmluvný název „These Nudes Do Not Exist“.



Stereotypizovaná nuda, ale součást historie

Jeho zakladatelé věří, že je to začátek pornografické revoluce. „Věděli jsme, že máme technické znalosti i schopnosti samofinancování k tomu, abychom dovedli technologii generativních adversial sítí k nahému obsahu. A věděli jsme, že se nedostaneme na trh přecpaný konkurencí. A to jsme viděli jako lákavou příležitost,“ řekl zakladatel projektu Samantě Cole z magazínu Vice. Mluvil s ní anonymně, byznysová očekávání sice má, se svým produktem však on ani jeho partner spojováni být nechtějí.

A jsou si zřejmě vědomi i toho, že lidé v dnešní době nemají příliš důvodů, aby utráceli dolar za nahé tělo neexistující ženy, které jim technologie předhodí. Proto kolem svého generátoru uniformních žen kreslí kontury počátku něčeho velkolepého. „Myslím, že to je pravděpodobně poprvé, kdy má někdo na světě šanci koupit si pornografický obsah generovaný umělou inteligencí. Takže každý zákazník bude v jistém smyslu součástí dějin porna a historie umělé inteligence,“ soudí.

Zdůrazňuje totiž, že vývoj tím nekončí. „Dlouhodobým cílem je dokončit 3D modely generované umělou inteligencí, které by byly schopny vytváření fotografického a video obsahu,“ líčí.

Generativní adversial sítě, na něž majitel projektu odkazuje, jsou algoritmy, které nejprve „zkonzumují“, načtou spousty obrázků, v tomto případě nahých žen – aby z nich následně produkovaly svoje unikátní verze toho, co se naučily považovat za nahou ženu. To je obecné vysvětlení, na místě je však i docela praktická otázka: jaké databáze to jsou a odkud se do nich berou fotky?

Komentátoři poukazují na to, že algoritmický systém snímky generuje z evidentně velmi typizovaných postav. A provozovatel to nepopírá, objasňuje to omezenou nabídkou fotografických databází, v budoucnu prý chtějí kromě ženských těl komodifikovat a vytvářet jako fiktivní i těla mužská.

Dalším problémem je, že databáze nahých fotek, z nichž se umělá inteligence učí a skládá svoje neexistující ženy, mnohdy obsahují fota reálných žen, například sexuálních pracovnic, které svoje fotky nepostoupily vědomě a se souhlasem. Majitel stránky These Nudes Do Not Exist tvrdí, že u všech fotografií, které své umělé inteligenci předkládají, internetovým vyhledáváním ověřují, zda nepocházejí ze soukromých profilů, z webů „revenge“ porna, z online fór. A že data, u nichž hrozí, že byla shromážděna neeticky, vyřazují.

To by znamenalo, že je docela každá fotografie individuálně dohledávána na internetu. A i poté by bylo těžko uvěřitelné, že každý snímek pochází od člověka, která dala souhlas s tím, aby její tělo bylo používáno umělou inteligencí k vytvoření finální fotky, z níž budou mít zisky dva muži, kteří web provozují, podotýká server Big Think.

A dodává: „Kdo chce, může si koupit reálné nahé fotky od reálných žen.“ Redaktorka magazínu přitakává: „Když chcete nahé obrázky, proč nezaplatit za kvalitní fotku nebo klip skutečné, lidské modelce?“