Sexuoložka: Šestileté děti sledující porno nás v průzkumu překvapily

Děti uváděly rodiče jako zdroj informací o sexu pouze v patnácti a školu jen v devíti procentech. „Sama jsem zažila děti, které na porno chodily od svých osmi let, takže údaj, že i děti šestileté znají pornografii, nás hodně překvapil. Nabídli jsme jim v anonymním dotazníku hranici šesti let, tak nevím, kdybychom uvedli věkový limit ještě nižší, zda by se také několik respondentů našlo,“ uvedla sexuoložka v Rozstřelu.

Anonymního průzkumu se zúčastnilo na 1 650 žáků a studentů základních a středních škol. „Nejčastější věk, kdy se děti ocitly na stránkách s internetovou pornografií, byl okolo třinácti letech, více se to týká chlapců,“ řekla primářka Sejbalová. Z průzkumu také vyplynulo, že děti, které se na porno stránky dostanou před desátým rokem věku, bývají častěji oběťmi online agresorů a manipulátorů a neumějí komunikaci s nimi ukončit.

Ochrana před sexuálními agresory už od osmi let

Daleko dřív než zdravovědu o lidském těle, antikoncepci a ochranu před pohlavními chorobami by společnost měla podle sexuoložky děti vychovávat k tomu, aby uměly odhalit a poradit si s internetovými manipulátory, agresory, eventuálně pedofily.

„S tím je potřeba začít kolem osmého roku dítěte,“ řekla sexuoložka a apelovala jak na pedagogy, tak na rodiče. „Pro některé děti je snazší hovořit na intimní témata s někým cizím, ke komu nemají citový vztah,“ řekla.

7. října 2019

U malých dětí doporučila využít počítačové kontrolní mechanismy a sexuální výchovu doprovodit vhodnými knížkami s obrázky, případně najít vhodný animovaný film. Od puberty je třeba s nimi rozebírat, k čemu porno slouží a k čemu ne, že ho teď může ohrozit a v budoucnu třeba pomoct.

„Měla jsem případ, kdy přišel sedmnáctiletý mladík s tím, že se bojí zahájit sexuální život, protože nevydrží hodinu jako ti pornoherci. Děti a dospívající totiž nemají korektivní informace o tom, co porno obnáší a že to není skutečnost. Netuší, že k reálnému vztahu patří nejen erotické vzrušení a uspokojení, které nabízí porno, ale také vyhlédnutí si partnera, seznamování se, dvoření se. Pak se může stát, že potkají druhého a rovnou jdou na věc. Nevědí, jak se chovat.“

Jiný, jednadvacetiletý mladík za sexuoložkou přišel s tím, že je stále panic. „Od třinácti let sledoval i několikrát denně pornografii a zjistil, že reálné dívky ho nevzrušují, protože očekával, že se budou chovat jako v pornu.“



Problém způsobený přístupem k pornu mohou mít i muži středního věku, kteří se u něj uspokojují a na sex s manželkou nemají chuť, nebo jsou dysfunkční, případně na pornu závislí, zmínila lékařka a dodala, že pornografie může pomoct oživit stereotyp ve vztahu, může být inspirací, ale všeho moc škodí. „Záleží kdo a jak často. Je to individuální, pro někoho je jednou týdně moc, pro dalšího málo.“

Jaký má primářka sexuologie názor na dokument o sexuálních agresorech s názvem V síti? Jsou tyto filmy vhodné pro děti jako osvěta? Sledujte Rozstřel.