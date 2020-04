Sledujete-li často porno, ještě to nemusí být závislost, říká věda

V případě závislosti na návykových látkách je kvantita nebo frekvence daného chování hodnověrným faktorem, připomíná na serveru PsyPost vedoucí autorka výzkumu Beatha Botheová. Hned však dodává, že v případě problematické konzumace pornografie to neplatí, v jejím případě pouhé časté užívání porna nestačí.

Podle studie publikované v magazínu The Journal of Sexual Medicine se tato domněnka objevovala v literatuře již dlouho, nebyla však podpořená empirickým výzkumem. Ten přinesl až tým Beathy Botheové. A k ruce si přitom vzal úctyhodný vzorek čítající patnáct tisíc lidí ve věku 18 až 76 let.

Rozbor výsledků výzkumu rozčlenil respondenty a respondentky do tří skupin. První, největší, čítala 68 až 73 procent lidí a byla charakteristická neproblematickou konzumací porna o nízké frekvenci.



Druhá zahrnovala 19 až 29 procent uživatelů a uživatelek, kteří porno sledovali velmi často, ovšem bez problematických souvislostí. Pouze třetí skupina se vyznačovala tím, že její členové užívali pornografii s vysokou frekvencí a přitom to pro ně představovalo problém. Zároveň to byla nejméně početná množina, ocitlo se v ní 3 až 8 procent zkoumaných lidí.

Výsledky tedy potvrdily, že samotná vysoká frekvence sledování pornografie nemusí souviset s tím, že se konzumace stane problematickým jednáním. Autory výzkumu proto zajímalo, zda se členové nejmenší skupiny od ostatních neodlišují i některými jinými znaky než jen tím, že jim časté sledování porna přinášelo problémy.

Klíčovými rozlišovacími faktory podle jejich analýzy nebyl ani věk, ani například první zkušenost s pornem nebo osobnostní rysy. Přesto se členové nejmenší skupiny od ostatních některými faktory lišili, patřila mezi ně nižší sebeúcta, větší náchylnost k nudě, depresivní symptomy, ale též vyšší hladina hypersexuality a to, že sledovali pornografii navzdory tomu, že k ní měli morálně negativní postoj.

Na pokračování studie se můžete podílet i vy

Autoři však přiznávají limity své práce. Jedním z nich je fakt, že vycházeli z toho, jak souvislost mezi frekvencí konzumace pornografie a obecnou životní spokojeností hodnotí jednotlivec. Nyní by rádi prozkoumali vztah mezi frekvencí konzumace porna a spokojeným sexuálním životem páru.

Ve spolupráci se Sophií Bergeronovou z Montrealské univerzity a Marie-Pier Vaillancourt-Morelovou z Quebecké univerzity hledají pro následný výzkum páry starší osmnácti let, které spolu žijí nejméně jeden rok. Přihlásit se mohou na webové stránce projektu.