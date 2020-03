Sexuální panny jsou hrdinky, opory pro dobu krize, lákají prodejci

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Byznys jako obvykle. Vlastně by měl být ještě lepší – doba karantén je skvostnou příležitostí. Tak by se dal shrnout postoj hráčů na trhu se sexuálními pannami. A šanci nemíní propásnout, zdá se. Klientům nabízejí své produkty s vemlouvavostí, která může ve světle dat o počtech nakažených a obětí koronaviru hraničit s necitlivostí, zlehčováním situace, eskapismem a praktikami „šmejdů“.

Zhroutíte se, nezvládnete to: silikon vám nabídne oporu

„Jak dokážete přežít doma déle než týden nebo celé měsíce, s dveřmi a okny zavřenými, zatímco vám nezbude nikdo jiný než vy sami? Karanténa s sebou nese mnohá omezení, která vám brání dělat věci jako obvykle. Unesete to?“ ptá se sugestivně až výhružně například příspěvek na serveru Real Sex Dolls Reviews.

A vyděračsky líčí, jak „nepředstavitelný“ život v karanténě je. Jaký kulturní šok s sebou nese, ale též opuštěnost, osamění. Duševní pád, který nemusíte ustát. A hned po popisu apokalyptických vyhlídek spěchá server s nabídkou řešení. „Možná byste potřebovali pomoc od úžasného umělého stvoření, sexuálních panen. Pomohou vám zvládnout dobu karantény. Potřebujete je,“ mluví blog za potenciální zákazníky a slibuje: „Nikdy vás neopustí.“

Nedýchají, nemají plíce, kapénkovou infekcí vás neohrozí

I pro trh se sexuálními figurínami však znamenal koronavirus výzvu. Většina oněch „úžasných umělých stvoření“ totiž vyjíždí z výrobních linek čínských továren. A tamní karanténní opatření produkci přirozeně pacifikovala. „Došlo k útlumu,“ přiznala v polovině března serveru Daily Star britská prodejkyně panen Jade Stanleyová z firmy Sex Doll Official. Vysvětlila, že tamní dělníky uvěznila bezpečnostní opatření v jejich domovech, kam se vydali na čínské novoroční oslavy: „Odjeli domů, dostali se do karantény a nemohli se vrátit do továren.“



A když výroba přečkala, čelil byznys jinému nebezpečí – obavám zákazníků z toho, že si sexuální společnice z čínských továren přivezou virus. „Někteří lidé se raději úplně vyhýbají kontaktu s kýmkoli a čímkoli, co pochází z jakékoli čínské oblasti. Včetně výrobků, které tam byly kompletovány a naloženy na loď,“ připouštěl server Real Sex Dolls Reviews: „Průmysl sexuálních panen to hluboce zasáhlo, protože většina těchto výrobků právě z Číny pochází.“

A obchodníci se silikonovými společnicemi proto v odpověď na všechny pochybnosti a obavy hlasitě volají: ne, neexistuje lékařský důkaz, že by panny představovaly zdravotní riziko jako možný přenašeč nákazy.

„Neexistuje žádné riziko, že by tyto sexuální panny bez dechu, bez plic a bez života mohly udržet virus při životě a přispět k jeho množení a rozšiřování,“ argumentuje s rozhodností server s odkazem na kapénkovou infekci, kterou se virus šíří. A pro jistotu výslovně zdůrazňuje, že koronavirus přežívá uvnitř lidských buněk: „Umělá stvoření jako sexuální panny lidské buňky nemají, takže není možné, aby se v nich virus udržel při životě.“

A web není jediným, který své potenciální zákazníky přesvědčuje velmi polopatickým způsobem, jenž se snaží nenechat žádný prostor případné absenci bystrosti na straně příjemců sdělení. I konkurenční server Sex Doll Reviews informuje, že virus se z těla uvolňuje například kašlem. „Sexuální panny nic takového nebudou produkovat, protože to nejsou skutečné lidské bytosti, které by měly plíce,“ připomíná svým klientům.

A obchodníci uzavírají tím, co mají na srdci především: „Proto si tedy můžete objednávat sexuální panny z Číny i nadále – a užívat si s nimi příjemné noci, aniž by vám to ublížilo. Všechny krásné požitky, které dokážou ony panny přinést, zůstávají i uprostřed virové hrozby nedotčeny. Je to jasné?“

Propagace se však může vymknout kontrole, jak dokládá instagramový příspěvek výrobce figurín RealDolls. „Všechny panny RealDolls jsou přirozeně antibakteriální a neporézní! Chcete jednu?“ vybízí, zatímco zapomněl, že současná pandemická hrozba má podobu viru, ne bakterie.

Hrdinky, které spasí padlé na burze

Ódy, které na silikonové náhražky žen skládají výrobci a obchodníci, se však nesnaží kořistit pouze z omezených sociálních kontaktů za pandemie. Všímají si i šedivých ekonomických vyhlídek. Poohlížejí se směrem k případným obětem burzovních krachů. Nebezpečí pádu akcií si všímají hned dva březnové příspěvky blogu na Real Sex Dolls Review.

Obracejí se výslovně na podnikatele a ani jim nescházejí sugestivně apokalyptické tóny. „Přijít o byznys, jemuž jste věnovali celé roky, na vás může mít zcela jistě strašlivý dopad. Můžete ztratit blízké, odmítne vás váš obchodní partner, rovněž vaše žena, které již nemůžete poskytovat luxusní životní styl. Jak se začnou psát nejtemnější kapitoly vašeho života, začne se vaše sebevědomí otřásat. Vše vás povede k velkému chaosu,“ předvídá server.

A ptá se, zda je vůbec možné ony momenty přežít. A odpověď přirozeně zná a neskrývá ji: „Ano, můžete to přestát, potřebujete však někoho, kdo vám pomůže. Nebo něco.“ A jsme doma: „Nejlepší možnost, kterou máte po ruce, je sexuální panna, neživá osobnost, která vám může vrátit odvahu a pomoci vám zotavit se.“

„Odpoutejte se od emočních tlaků. Sexuální pannu u sebe můžete mít, zatímco budete večeřet, dívat se na oblíbený film, můžete s ní mít sex, abyste si ulevili od vnitřního břímě, které cítíte,“ láká server.