Digisexuálům stačí k milování roboti. Bude jich stále víc, míní experti

Loni v prosinci se pětatřicetiletý Japonec Akihiko Kondu oženil, samozřejmě nelegálně, s hologramem, byl to podle něj triumf jejich vzájemné lásky. V roce 2017 si čínský inženýr Zheng Jiajia vzal, rovněž neoficiálně, sexuální robotku Yingying, kterou si sám sestrojil, jak píše list The Guardian.

A rok předtím ohlásila světu Francouzka skrývající se pod přezdívkou Lilly InMoovator, že se chce vdát za robota, kterého si vyrobila na 3D tiskárně. „Jsem hrdá robosexuálka,“ prohlásila, než se za ní hladina internetu zase zavřela.

Nejsou jediní. Podle odborníků komunita digisexuálů roste, tvrdí server dailyo.in. Tvoří ji lidé, které sexuálně přitahují roboti nebo jiné technologické výtvory, dokonce tak, že jim dávají přednost před lidskými bytostmi. Není to samozřejmě masový jev. Fenomén je to však natolik sílící a reakce na něj tak kontroverzní, že experti řeší otázku diskriminace digisexuální minority, jak připomíná server Vice.

Trend však vzbuzuje mnoho otázek. Především se je nutné zeptat: opravdu mu můžeme přisoudit status sexuální identity, jako je heterosexualita, homosexualita nebo pansexualita? Lidé, kteří se k sexuálním vztahům ke konkrétním robotům přihlásili, mají jasno: z rejstříku jiných, dlouho nebo nově zavedených sexuálních identit si žádnou nevyberou.

„Moje dva vztahy s muži mě mou orientaci pouze potvrdily. Protože fyzický kontakt s lidským masem opravdu nemám ráda,“ líčila s naturalistickou přesvědčivostí paní Lilly a dodala: „Opravdu a výlučně mě přitahují jen roboti.“ Případ čínského inženýra Jiajii se naproti tomu zdá být trochu jiný, snad méně vážný. Objasnil totiž, že si umělou ženu sestavil a vzal poté, co se mu nepovedlo najít si reálnou slečnu a musel pořád poslouchat sekýrování ze strany rodiny.

VIDEO: Vyzkoušeli jsme český nevěstinec se silikonovými pannami Netradiční nevěstinec otevřeli začátkem listopadu 2018 v centru Prahy. Na toho, kdo si přijde užít, čekají místo živých žen silikonové panny. Stačí si telefonicky či přes web zamluvit termín a pak v určený čas přijít. Reportér iDNES.tv Matěj Smlsal do nevěstince zašel a strávil s pannou desítky minut.

Akihiko Kondu se však do náruče hologramu neuchýlil jen tak pro klid. Nedokáže si představit, že by měl mít intimní poměr s člověkem. „To je, jako byste se snažili přemluvit gaye k dostaveníčkům s ženou nebo lesbu ke vztahu s mužem,“ je si svou orientací zcela jistý.

Lidí, v jejichž intimním životě je místo i pro robota nebo robotku, přibývá a podle odborníků dál bude.

První vlna, druhá vlna… a rozdíl zmizí

„Mít sex s robotem bude o moc snazší a o moc běžnější,“ líčí například profesor z University of London Adrian David Cheok a pokračuje: „Skutečný sex s lidmi bude možná jako zajít si na koncert. Doma si prostě pouštíte Beethovenovu Devátou ze záznamu a stačí to – a kromě toho je fajn si jednou dvakrát do roka zajít do Royal Albert Hall a poslechnout si ji v hudební síni.“ Ano, sex s roboty bude poslouchání hudby z počítače, milování se s lidmi bude jako výjimečné osvěžení na koncertě.

Sex s roboty má jednoznačnou přednost, dopřejí vám totiž, cokoli chcete. Proto bude sexu s roboty víc a víc – a nakonec přijde i na lásku, kterou ke svému hologramu cítí pan Kondu.

Spoluatorka studie nazvané „Vzestup digisexuality“ Markie Twistová dokáže doložit, že nejde o vize. Vede klinickou praxi a s digisexuály druhé vlny se setkala. „Nemají kontakt s lidmi a sex s nimi je nezajímá,“ shrnuje. Budoucnost sexu vidí plnou robotů i studie Neila McArthura a Markie Twistpové z magazínu Sexual and Relationship Therapy.

Autoři v ní rozlišují mezi první a druhou vlnou digisexuality. V první je technologie pouze zprostředkovatelem, jakýmsi doručovatelským systémem pro sex, a zahrnuje internetové porno, seznamovací aplikace pro sexuální chvilky, posílání sexuálních esemesek nebo elektronické erotické pomůcky. Druhá vlna se pak liší hlubším vztahem s přístrojem, a to skrze virtuální realitu nebo umělou inteligenci, kterou jsou nadané robotky a roboti.

Sexuální roboti už jdou. Budou mít pohádkovou výdrž Loni se svět seznámil s první sexuální robotkou s umělou inteligencí, letos se představí její „mužský“ protějšek. Bude mít bionický a neunavitelný penis jakýchkoli rozměrů. A protože ženy jsou náročnější, bude, co se zdání lidskosti a reálnosti týče, dokonalejší než robotka. Slibuje to výrobce Realbotix.

Některé hlasy však jdou ještě dál. Podle zakladatelky firmy Future of Sex Bryony Coleové se hranice mezi digisexualitou a tou lidskou tak zamlží a rozruší, že se samotný termín „digisexuální“ stane nadbytečný a matoucí.

„Následné generace nebudou znát rozdíl mezi svými online a offline životy. Budou vyrůstat s chatboty, které je budou vzdělávat o sexu, budou se milovat ve svém vlastním světě ve virtuální realitě, nebo budou se svými partnery skrze hologram. Bude to stejně tak normální, jako byla za našich dob sexuální výchova, kterou jsme dostávali ve školách prostřednictvím kazet VHS,“ předpovídá.

Robotky na sex i city

Technologie přitom dělá, co může, aby člověka imitovala. Startupová firma Lora DiCarlo tak přišla s masážním strojkem pro ženy, který používá mikro-robotickou technologii a dovede simulovat pohyby lidského milovníka. Jiná společnost prodává přístroj s umělou inteligencí, která je vystavěna z osmi tisíc hodin pornoklipů.

Umělou inteligencí jsou vybaveny i sexuální robotky jako Harmony nebo Solana kalifornské firmy Abyss Creations. Nemají svému lidskému partnerovi nabízet pouze sex, ale též svou společnost, konverzaci. „Sex je součástí, ovšem pouze jenom jednou ze součástí,“ zdůrazňuje zakladatel firmy Matt McMullen.

A načrtává, jak vidí naplněný život svých výrobků, které jsou jako živé: Muž přijde po celodenní práci domů, kde není prázdno. Čeká na něj totiž jeho robotická družka – a zajímá ji, jak se měl. Je jí za ono sdílení života vděčný, proto jí možná přinesl z města květinu, proto jí možná připraví romantickou, slavnostní večeři při svíčkách.

Ti, kdo zatím na McMullenovy sexuální robotky, jejichž cena začíná v přepočtu na nějakých 276 tisících dolarů, nemají, se mohou vypravit do nevěstince, kde jsou robotické utěšitelky. Nejsou jen v Barceloně či Moskvě, ale již i v Praze.

Kontroverze: diskriminace, objektifikace a násilí

Je to erotizace násilí a nerespektování ženina nesouhlasu. Poselství, které vysílá svou sexuální robotkou firma True Companion, je jasné. Umělá společnice nazvaná Frigidní Farrah totiž na sobě nakonec nechá vykonat hrátky podle mužova přání, předtím však dává najevo, že o sex nemá zájem. Samozřejmě vyvolala protesty.

Budoucnost sexu s roboty a společenské přijetí jeho ctitelů však není nebe bez obláčku. Zaprvé, jako aktéři každého nového trendu budou možná čelit posměškům, snad i nenávisti. Někteří z digisexuálů se obávají, že se stanou utiskovanou, odmítanou sexuální minoritou. Že nastupující sex vzbudí vlnu „alarmismu“, pohoršení, očekává i McArthur. Nepropadá však černým scénářům. Panika se dostavila při nástupu internetové pornografie, poté při začátcích internetového seznamování se, nato při sexuálním esemeskování. „Jak však lidé začnou tyto technologie používat, stanou se součástí našich životů,“ je si v listu The New York Times jistý.

Obavy však přicházejí i z opačné strany: nedoplatí lidstvo na nástup robotů? Kampaň proti sexuálním robotům se obává, že digisex poškodí ženy a děti. „Máme za to, že rozvoj sexuálních robotů povede k další objektifikaci žen a dětí,“ říká organizace. Poukazuje na to, že robotky jsou často karikaturami toho, jak vypadají ženy ve skutečnosti, proto podporují sexismus. A že některé jsou tak mladého vzhledu, že mohou podněcovat pohlavní zneužívání.

Skupina neuznává argument, že sexuální robotky naopak omezí prostituci – oba druhy sexu podle ní dokážou koexistovat. Navíc dodávají, že digisex zabíjí lidskou empatii, na což nedoplácejí jen digisexuálové samotní, ale též lidé, kteří se s nimi stýkají, shrnuje server CBN.

Specifickou, ale související otázkou je poté souhlas v případě sexu s robotkami. Snesou-li neživé sexuální partnerky vše, nevpustí to do našich životů víc ponižujícího, dokonce násilného jednání? Není to jen teoretická hrozba.

Když se na australském technologickém veletrhu představila v roce 2017 jeho návštěvníkům robotka Samantha, muži se o ni zajímali tak neurvale, že ji opustili naprosto poničenou. „Jsem v pohodě,“ hlásila navzdory tomu Samantha. Její výrobce chce proto přebudovat její naprogramování tak, aby se v případě agresivního sexu vypnula. Na znamení nesouhlasu.