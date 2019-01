Trendy v sexu pro rok 2019: nemonogamní vztahy, technologie a hodně debat

Prozraďme rovnou, že do nadcházejících měsíců se Donna Turnerová, která předpověď pro firmu Lelo psala, dívá optimisticky. „Pro ty, kdo hledají rozkoš, to bude vzrušující rok. A je na co se těšit,“ slibuje. Dodejme však též jedním dechem, že všechny body jejího výhledu nemusejí naplňovat optimismem každého.

Láska v množném čísle

Především stoupence konzervativních hodnot spíše roztřese nejistotou již první položka jejího výčtu. Předvídá totiž, že ve společnosti budou stále přijatelnější otevřené a polyamorické vztahy, tedy nemonogamní svazky.

A uvádí i důvody. Jednak je to zájem, jehož se alternativním intimním vztahům dostává, a zadruhé je to relativní etablovanost polyamorické komunity a její připravenost dělat své věci efektivního advokáta.

„Rok 2019 bude svědkem toho, že se oněm komunitám a dynamikám bude víc a víc věnovat i společenský mainstream,“ troufá si proto tvrdit autorka a dodává: „Nemusí z toho být revoluce, ale je to krok směrem k tomu, aby onen fenomén mainstream uznal, pokud dokonce neschválil.“

My ženy si stačíme. Navíc máme svoje hračky

Společenské pohyby jsou však rozporuplné. Dokonce protichůdné. Stejně jako někteří chtějí intimitu sdílet s více než jedním partnerem nebo partnerkou, jiní, ženy především, volí stále častěji a na delší životní etapu život bez svazku. A co víc, neberou to jako absenci erotiky a sexuálního potěšení: svět erotických hraček se jim pohostinně otevřel a jsou v něm jako doma.

To však platí již dlouhé roky, analýza Lelo však upozorňuje na nový trend. Exponenciálně podle ní roste počet žen, které kupují erotické pomůcky… nikoli samy pro sebe, ale pro přítelkyně. „Kolem valentinského svátku v roce 2018 tvořilo 14 procent ze všech zakázek objednávky, které zadaly ženy, ovšem s doručením na adresu jiné ženy,“ píše zpráva. A pro srovnání uvádí, že v roce 2017 to bylo o šest procent méně.

Firma odhaduje, že trend bude pokračovat a sílit i v letošním roce. A přeje si to, protože darovat erotickou pomůcku je podle ní nejlepší způsob, jak říci „Vážím si tvého štěstí“. A samozřejmě rovněž proto, že jí to zvedne prodeje, to však již ve svém reportu nedodává.A svou prognózu nepodkládá pouze čísly. I prodejci firmě Lelo v rámci zpětných vazeb údajně hlásí, že se na ně zákaznice obracejí o radu ohledně toho, co by se líbilo jejich přítelkyním a známým.

Roboti a robotky

Ani erotické panny a jejich protějšky nejsou v sexuálním byznysu novinkou. Jenže zatímco ještě před roky okupovaly jako bizarní a většinou především hrůzostrašné a klienty ponižující figuríny temné kouty sexshopů a jejich kupující na sebe obchodem přiznávali, že jsou ztraceným existencemi, dnes se z ne-lidských sexuálních aktérů a aktérek stávají důstojnější součásti erotického života. Mimika, kůže, reakce, pohyby, to vše ušlo za poslední roky mílové kroky. Proto podle prognózy nechají svůj vryp i v příštích měsících.

VIDEO: Co si myslíš o sexu? ptají se vývojáři sexuální robotky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ohlédnutí za rokem 2018 Speciální pomůcky „yoni eggs“ nebo také „jedi eggs“ propaguje herečka Gwyneth Paltrowová. Jaké trendy přinesl loňský rok, shrnuje server latestly.com. Například propojení cviků a vyvrcholení v podobě orgasmického posilování „coregasm“ nebo pomůcky „yoni eggs“. V kategorii sexuálních praktik přineslo uplynulých dvanáct měsíců především „pegging“, tedy masírování pánské prostaty vibrátorem, a pozici „The Hook“, kdy žena leží na zádech a nohy má za kotníky zavěšené na mužových ramenou. A pokud jde o pomůcky, server zaznamenal nástup mluvících erotických hraček. Interaktivní pomůcky prý byly žhavým trendem zejména mezi pány.

Technologie… a ještě víc technologií

Sexuální roboti a robotky nám jdou vstříc díky technologickému pokroku, ten však do našich intimních životů přináší i další novinky. Podle předpovědí firmy Lelo by neměl přinést rok 2019 nic menšího než začátek revoluce umělé inteligence v sexu.

Projeví se mnoha způsoby, jejím společným jmenovatelem však má být schopnost nejrůznějších přístrojů, hraček a robotů číst naši rozkoš, rozumět, kdy, jak a čím je vyvolána – a tím se na ni navázat a dodávat nám ji v personalizovaném módu. A autorka textu vyhlíží jasným a velmi konkrétním směrem: „Proč by sexuální robotky a roboti s umělou inteligencí nemohli používat biometrická data, jako je srdeční tep, frekvence a hloubka dechu a tak dále, aby se naučili, co se vám líbí, a reagovali podle toho? Pokud vibrátor pochopí, že máte rádi sprostou mluvu, jeho algoritmy by postupně upravily jeho výkon, aby říkal přesně to, co má, ještě před tím, než to víte vy sám.“

Další cestou jsou podle autorky prognózy sexuální aplikace a jejich integrace například s virtuální realitou. A jiné způsoby stimulace. Text totiž připomíná fakt, který možná připadá civilistům fádní, banální, který však výrobce erotických pomůcek lačných po inovacích, díky nimž by předběhli konkurenci, hluboce trápí: lidská anatomie je limitem. „Je stále obtížnější nacházet nové cesty, jak stimulovat tatáž nervová zakončení. Většina výrobců erotických pomůcek se snaží vyniknout tím, že je jejich výrobek barevnější, výkonnější, větší, menší a tak podobně. Jenže nic zásadního se už nemění,“ konstatuje článek.

Co však změnit druh stimulace? Co místo klasických vibrací vsadit na sonické vlny? „Nabízejí zcela nový druh prožitku, který vede k rozkoši, pociťované hlouběji v těle,“ slibuje firma Lelo. A připomíná, že právě jeden z jeho výrobků se již oním směrem vydává.

Dodává navíc, že technologický rozkvět povede k renesanci a boomu přístrojů a pomůcek pro mužskou rozkoš. To proto, aby po tom všem zájmu erotického byznysu o ženské konzumentky neměli pánové pocit, že do sexshopů nepatří.

VIDEO: Vyzkoušeli jsme první český nevěstinec s pannami Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Polemiky, polemiky

Pokud stojí za posledně zmíněnými předpověďmi technologie, vracíme se závěrem zpět ke společenskému pohybu. Rok 2018 byl totiž sice podle autorky dobou vzestupu anti-misogynních, proti-sexistických, pro-feministických postojů, vlna však ještě rozhodně neopadá. Kulminovat bude podle předpovědi právě letos.

To znamená, že rok 2019 bude dál rokem napětí. Debat. Polemik. Argumentování. Neshod, rozmíšek! „Diskuze o sexu, souhlasu, sexuální rovnosti a lidských právech budou v roce 2019 pořád stále obtížnější a vášnivější,“ tvrdí článek. A vysvětluje, že staré sexuální pořádky se rozpadají v prach a ten nás škrábe v očích. „Tradiční sexuální hodnoty jsou, nezbytně, ohroženy a ti, kdo je chtějí uchránit a bránit, jsou hlasitější než kdy dřív,“ shrnuje článek a nezastírá, na čí straně je: „Je to pozitivní známka toho, že zastánci pokrokovějších postojů vítězí.“

Střízlivě však text dodává, že boj v roce 2019 neskončí. A že bude společnost polarizovat víc než dřív. A že povede k jízlivosti, k hořkosti. Výhled však končí pozitivně: „Aby to bylo lepší, musí to být ještě chvíli horší.“

Méně předstíraného orgasmu, komplexnější sex

2019: rok erotických pomůcek Se svými předpověďmi pro rok 2019 přišel i další velký výrobce a prodejce erotických pomůcek Lovehoney. Týkají se výlučně technologie. Velkým trendem bude personalizace erotických pomůcek, umožněná například 3D tiskárnami, které je dokážou vyrobit přímo na tělo. Budoucnost předpovídá rovněž aplikacím, které v podstatě mohou kopírovat obdobné produkty ze světa fitness a wellness. A z hlediska byznysu vidí rok 2019 růžově, klienti budou podle Lovehoney dávat stále víc přednost dražší kvalitě před levnou kvantitou a erotické pomůcky se budou stávat stále běžnější výbavou domácností. „Lidé do starání se o sebe, o svůj sexuální život, investují stále víc peněz a času,“ tvrdí výrobce v magazínu Men´s Health.

Firma Lelo však nebyla jediná, kdo se odvážil nahlédnout do křišťálové koule, navíc s ohledem na dosavadní vývoj. Se svou skromnější prognózou přišel například server Refinery a začíná vlastně tam, kde analytička Lelo skončila – u otevřenější veřejné debaty. I její autor přiznává, že diskuze může být vášnivá a halasná, připomíná však, že nakonec nás dovede ke spokojenějším sexuálním životům.

Dává totiž například prostor ženské rozkoši. A nemají-li být ženy pouhými objekty mužova potěšení, musí sexualita otevřít dveře i jejich uspokojení. Server z toho, za souhlasu odborníků, dovozuje, že to otevře dveře skutečným ženským orgasmům a sníží potřebu jejich předstírání.

Komplexnější chápání sexu však s sebou podle textu přináší i to, že jeho výlučným, jediným cílem přestává být výhradně orgasmus. To je podle článku pozitivní. Posedlost vyvrcholením totiž mnohdy vede ke stresu. A když na orgasmus jako nevyhnutelný cíl zapomeneme, můžeme se vrátit ke kořenům, restartovat se, začít od začátku. A paradoxně dojít k orgasmu spontánněji, uvolněněji, snadněji. Trend pro rok 2019 označuje článek jako umění „karezza“. Skrývá se za ním užívání si sexu bez strachování se o velké finále, užívání se jízdy samotné a nestarání se o cílovou destinaci.