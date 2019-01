Lesbické porno dál vládne. Trendy 2018 ale přinesly i romantiku a trans

Statistiky serveru PornHub jsou vyhlášené. Shrnují vlastně vše, co potřebujete vědět o aktuálním vztahu lidstva k internetové pornografii. Vypovídají o tom, co muži a ženy hledají, kolik času nad pornem tráví, jak dlouho, všímají si kritérií, jako je gender, věk, země původu. Jsou precizní a navrch vtipné. Shrnutí roku 2018 je již šestým v řadě. A přineslo zajímavá zjištění.

Trumpova aféra, nástup žen, trans

Začněme přitom tím, co podle analytiků charakterizovalo loňská vyhledávání na jejich serveru. Právě to totiž nejvýstižněji vypovídá o tom, co rok 2018 do porna vnesl. První příčka přitom potvrzuje, že svět porna reflektuje dění na politické scéně – i když konkrétně v tomto případě se to dá chápat jako oboustranný proces.

Vyhledáváním, které podle studie určovalo uplynulý rok, je totiž jméno pornoherečky Stormy Danielsové, kterou konzumenti a konzumentky porna znali ze světa politiky jako údajnou milenku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dodejme, že nahlíženo z druhého konce naopak platí, že pokud je její verze pravdivá, vstoupila do obchodního milionářského a politického světa Donalda Trumpa právě a pouze jako import ze světa pornografie.

Na druhém místě se ve vyhledáváních, která přinesl rok 2018, umístila hra Fortnite. „Vyhledávání jako tato jsou důkazem, že lidé tento web používají nejen k tomu, aby uspokojili svoje sexuální potřeby, ale též k tomu, aby získali jiný pohled na něco, co je již zajímá. Aby viděli slavnou postavu nebo horké téma v sexuálním kontextu,“ komentuje přední příčky žebříčku vyhledávání roku 2018 Laurie Betito, šéfka Pornhub Sexual Welness Center.

Aktuální trendy se podepsaly i na vyhledávání hesla „romantický“. Ve srovnání s rokem 2017 se zvýšilo téměř dvojnásobně a souvisí se stále sílícím nástupem žen do světa konzumace pornografie. Za loňský rok se procento ženských návštěvnic zvýšilo o další tři procenta na 29 procent. „A to se jen před pár desetiletími porno považovalo za výhradně mužskou záležitost,“ usmívá se Betito.

Se společenským pohybem definitivně souvisí i fenomenální vzestup termínu „trans“. Přitahoval především muže, v jejich případě vyhledávání stouplo ve srovnání s rokem 2017 o 167 procent, zatímco v případě žen jen o 73 procent. Z překvapivých důvodů oslovilo téma „trans“ rovněž uživatele a uživatelky starší 45 let, u nich vyhledávání slova „trans“ poskočilo dokonce o více než 200 procent.

Módní trendy poté vynesly nahoru i heslo „tattoo“, podle dodatku analytiků za to může rostoucí obliba tetování u mileniálů. Oslovuje především muže, srovnání s rokem 2017 se u nich jeho vyhledávání zvýšilo o 88 procent.

Klasika, která zůstává: lesbický sex, hentai, milf

Předchozí výčet se týká vyhledávání, která nastoupila s rokem 2018. Čtyři hesla, která byla loni nejvyhledávanější obecně, se však ve srovnání s rokem 2017 nezměnila: na prvním místě je „lesbický“, na druhém, „hentai“, třetí příčku obsadily „milf“, tedy matky,“ na čtvrté se umístily „step mom“, nevlastní matky.

I k tomu uděluje v závěrečné práce o analýze Laurie Betito komentář. Třetí a čtvrté pozice podle ní svědčí o tom, že navzdory obecné stereotypní představě muže nezajímají jen mladistvá těla: „Líbí se jim idea starší, zkušené ženy a méně se možná zajímají o to, zda má dokonalé tělo.“ V tomto bodu se však Laurie Betito nejspíš stala sama obětí generalizace, pornosvět totiž stále nabízí jen menšinu zralých žen, které by neměly těla dokonalá podle diktátu krásy.

Mezi obecně nejvyhledávanějšími termíny jsou největšími skokany termíny „anime“, povyrostl o dvaadvacet míst, a „korejský“, ten se prodral nahoru o celých šestnáct pozic, což analytici přičítají korejské zimní olympiádě 2018. O 14 políček se vzneslo heslo „čínský“ a svědčí to zřejmě o tom, že Čína je ve světě vidět stále víc. „Velká prsa“ se zvětšila o čtyři příčky, „velký zadek“ o šest.

Česko analýza zaznamenala jen jednou

Objev roku 2018 Stormy Danielsová kralovala i obecně mezi nejvyhledávanějšími pornoherečkami, na první pozici se dostala prakticky ze sféry neviditelnosti, nahoru vyběhla o 671 pozic. Druhá se umístila Mia Khalifa a třetí Riley Reidová. Žádná česká tvář se do první dvacítky neprobojovala. Mezi pornoherci kraloval Brazilec Jordi El Nino Polla,

druhý byl Johnny Sins, třetí James Deen.

Česko se neprobojovalo ani do dvacítky zemí, které představují osmdesát procent denního provozu na PornHub. V jejich čele jsou Spojené státy americké následované Spojeným královstvím a Indií. Z východní Evropy žebříček zaznamenal Polsko a Ukrajinu.

Vůbec jediná sekce, v níž se Česko objevuje, se týká délky, kterou uživatel či uživatelka na serveru stráví. Česko se totiž s přehledem stalo zemí, kde průměrná návštěva v roce 2018 zaznamenala ve srovnání s předchozím rokem největší nárůst délky jedné návštěvy – o plných 112 sekund. Absolutně nejdéle zůstávají u videí na Filipínách, v Jižní Africe a ve Spojených státech. Autoři studie však připomínají, že v mnoha zemích je délka pobytu na serveru ovlivněná spíše rychlostí internetového připojení než trpělivostí, výdrží a zájmem návštěvníků.

Lesbický sex dál vítězí s přehledem

Ještě lepším ukazatelem dlouhodobých a obecných preferencí než vyhledávání podle konkrétních hesel je podle analytiků zájem o jednotlivé kategorie. „Ať je porovnáváme mezinárodně nebo na lokální úrovni, dávají nám solidní představu o typech nebo žánrech porna, jejichž sledování lidi zajímá nejvíc,“ uvádějí.

A prozrazují, že celému světu kraluje lesbický sex, ostatně stejně jako loni. Jeho tři následovníci z roku 2017 však v roce 2018 uvolnili cestu „japonské“ kategorii, kategorie „milf“, „ebony“, tedy černošky, a „hentai“ se loni umístily až za ní. Japonskou ofenzívu si analytici vysvětlují obecným nárůstem počtu uživatelů a uživatelek z Japonska a Filipín, kde japonské porno letí.

Na dalších místech se jako v roce 2017 drží zaměření „anal“ a „mature“, tedy zralé ženy“. Skokanem je oddíl „amatérský sex“. „Zdá se, že se lidé odklánějí od komerčně produkované pornografie a chtějí vidět přirozenější těla. Může to povzbuzovat fantazie o tom, že i dívka ze sousedství může být potají sexuálně nemravná,“ soudí Betito.

Největší zastoupení ženských návštěvnic má pornoserver z Filipín, odkud chodí 38 procent žen (a 62 procent mužů), a z Brazílie a Jižní Afriky (v obou zemích je to 35 procent žen a 65 procent mužů), následuje Mexiko (31 procent versus 69 procent). Poté následuje se shodným skóre (30 procent proti 70 procentům) Austrálie – a s ohledem na sílící sevření katolického konzervatismu překvapivě Polsko. Poslední příčku v první dvacítce zaujímá Německo, které na pornoserver vysílá pouze 24 procent dam (a 76 procent pánů).