Drahé monstrum. Triceratops se prodal za 171 milionů korun

Výsledná obří suma k jeho majestátnímu tělu rozhodně sedí, hlavu měl širokou dva metry, na délku měřila spolu s kostním límcem 2,62 metru, osazena byla třemi mohutnými rohy. Jeho kostra je o pět až deset procent větší než jakákoli jiná nalezená. „Je to královský kus,“ uvedl paleontolog Iacopo Briano francouzské rozhlasové stanici FranceInter.

Ojedinělý je však i v tom, jak dobře jeho ostatky přečkaly čas. Majestátní lebka se zachovala z pětasedmdesáti procent, zbytek kostry z šedesáti. „Ve světě je hezkých pár lebek triceratopsů, ale jen velmi málo je téměř kompletních,“ dodal Briano.

Je to díky prostředí, v němž byly jeho ostatky uloženy. Monstrum žilo na Laramidii, starověkém ostrovním kontinentu, který se rozprostíral mezi Aljaškou a Mexikem. Zemřelo a pohřbeno bylo v geologickém souvrstvím Hell Creek. A protože je tamní půda složená ze sedimentu bez biologické aktivity, miliony let ostatkům Velkého Johna neublížily, zkameněly a zachovaly se.

Oživíme mamuta, plánují vědci. Bude to jen slon s chlupy, zní kritika Po čtyřech tisícovkách let by mohly opět otřásat zemí dunivé kroky vyhynulého monstra. Je to nápad jako z Jurského parku, americká firma plánuje oživit mamuta. Ne pro senzaci, má pomoci ekosystému tundry. Kritici reagují jak skepsí, tak ekologickými a etickými pochybami.

A soubor dvou stovek kostí o jeho životu leccos vypovídá. Poškozená klíční kost svědčí o tom, že byl zraněný při souboji s jiným triceratopsem, pravděpodobně v bitce o teritorium nebo samici, odhaduje server Live Science. Podle výzkumníků, dodává server Reuters, byl Velký John překvapený atakem zezadu.

Dinosauři jako nový trh

Jeho ostatky odhalil v roce 2014 paleontolog Walter W. Stein, vlastník privátní, komerční paleontologické firmy PaleoAdventures. Jméno dostal triceratops podle vlastníka pozemku, kde se jeho kostra našla. Po celý další rok odborníci ze země vyhrabávali všechny dostupné zbytky pradávného tvora. Poté celkem dvě stovky kusů kostí skládali dohromady zaměstnanci italské laboratoře Zoic v Terstu, která se paleontologickým rekonstrukcím věnuje.

Nakonec zamířil poskládaný Big John do dražby. Odhadovaná cena byla v přepočtu 31 až 38 milionů korun. To ze hry samozřejmě leckoho vyřadilo, především veřejné instituce. „V tom nemůžeme soupeřit,“ citoval server France24.com ředitele Muzea historie přírody v Toulouse Francise Duranthona. Očekávaná cena představovala podle jeho kalkulace deseti až patnáctinásobný rozpočet jeho instituce.

A agentura AFP přidává další stesk nad komerčním osudem fosilií dinosaurů. „Patří do muzea. Takto si to koupí jediný bohatý člověk, odveze si trofej domů a nikdy se to neukáže veřejnosti, aby to inspirovalo ostatní děti,“ komentoval osudy a ceny zkamenělin starodávných monster Steve Brusatte, autor knihy Vzestup a pád dinosaurů. S odkazem na to, jak jemu samotnému setkání s kostrou Tyranosaura Rexe v chicagském muzeu změnilo život. „Naplnilo mě bázní, respektem. Když jsem pod ním stál, dalo mi to novou perspektivu pro pohled na starodávný svět,“ vylíčil. S obavou, že soukromé nákupy dinosauřích ostatků o obdobný zážitek a inspiraci ostatní připraví.

Rovněž agentura BBC píše, že se experti obávají, že poptávka po raritních dinosauřích fosiliích nafoukla ceny tak, že si je muzea nebudou moci dovolit.

A dražitel Velkého Johna Alexander Giquello nezastírá, že bohatí soukromí sběratelé „tvoří nový trh“. „Neočekával jsem to,“ řekl k výsledné ceně Iacopo Briano.

Loni se téměř úplné ostatky dinosaura Tyronasaurus rex známého jako Stan prodaly za rekordní částku, která činila v přepočtu dnešních 702 milionů korun. Před aukcí si, jak připomíná server CNN, postěžovala Společnost paleontologie obratlovců, že fosilie prodané do soukromých rukou jsou pro vědu potenciálně ztracené. „I když se vědcům zpřístupní, informace a budoucí přístup nelze zaručit, proto nelze provádět ověřování vědeckých tvrzení, což je podstata vědeckého pokroku,“ uvedla společnost ve svém dopisu aukční síni Christie´s před její dražbou Stana.

Majitelem Velkého Johna se stal anonymní americký soukromý sběratel. „Z myšlenky, že si kus, jako je tento, může pořídit pro osobní užitek, je nanejvýš nadšený,“ uvedl Djuan Rivers, který kupce na aukci zastupoval.