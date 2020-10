Dívka si nechala vytetovat záchodovou mísu. Za pár měsíců začala litovat

Jak se dostane na tělo toaletní mísa? „Před dvěma lety jsem při studiu poznala kluka svých snů, téměř okamžitě jsem se do něj zamilovala,“ vysvětlovala osmnáctiletá slečna. „Po několika týdnech, co jsme spolu flirtovali, jsme se poprvé políbili, když jsme šli večer spolu na rande. Bylo to na toaletách.“

A když svou lásku hodlali stvrdit společným tetováním, nechtěli prý nic jako zamilovaná srdce: „Chtěli jsme něco unikátního, co pro nás bude mít zvláštní význam.“ Lucy měla za to, že nápad zvěčnit na své tělo příslušenství místnosti, kde padl první polibek, nepředčí nic.

Tattoo Fixers Hloupé kérky z mládí, jména bývalek nebo fakt nepovedené tetování napraví umělci z anglického tetovacího salónu. Původní hříchy na kůži se změní v mistrovská díla. Pořad vysílá stanice Óčko každé pondělí a úterý od 11:00.

Pocit prý vydržel zhruba čtyři měsíce. Konec příběhu až tak unikátní nebyl, Lucy zjistila, že ji přítel podvádí, a skončila zdrcená s vytetovanou záchodovou mísou. „S příšerným tetováním, které mi připomíná zlé časy,“ nezastírala při rozhovoru s mistry tetování, kteří hrozivou kérku měli zakrýt důstojnějším a hezčím motivem.

Tetování se Lucy chtěla zbavit zcela jednoznačně, byť všem ostatním přišlo zábavné. „Je čas spláchnout minulost do záchodu,“ byla si jistá. A z návrhů protagonistů pořadu Tattoo Fixers si vybrala mandalu tatérky Ali.