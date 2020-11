Zbavte mě tetování hada s ňadry, byl to mámin nápad, prosil mladík

„Když jsem byl mladší, nechal jsem si udělat tetování. Dneska je to takové trapné. Když jedeme na dovolenou, lidi se na mě dívají divně,“ předestřel překrývačům nepovedeného tetování Patrick. A měl několik překvapení.

Zaprvé samo dotyčné tetování, byl jím totiž had opatřený úctyhodnými ňadry. Zadruhé pozadí celého nápadu, stála za ním společná návštěva tetovacího studia s matkou. „V mém životě je jedna dáma, kterou absolutně miluju, která je pro mě strašně důležitá a s níž děláme všechno společně. Moje máma,“ líčí a zdůrazňuje: „Moje máma dokáže být někdy pěkně divoká.“

A aby nebylo pochyb, opakuje: „Naše rodinné vycházky jsou jako žádné jiné. Moje máma je absolutní blázen. Neumíte si představit, co někdy děláme.“ Onoho dne spáchali opravdu nezapomenutelný kousek. A Patrick to odnesl rozhodně víc.

Tattoo Fixers Hloupé kérky z mládí, jména bývalek nebo fakt nepovedené tetování napraví umělci z anglického tetovacího salonu. Původní hříchy na kůži se změní v mistrovská díla. Pořad vysílá stanice Óčko každé pondělí a úterý od 11:00.

Zatímco jeho mamka ze studia odešla s květinou na kotníku, jemu mělo připadnout „něco srandovního“, shodli se. Vyhrál onen neuvěřitelný motiv. Proč? „V tu chvíli to bylo něco výjimečného. Nikdo jiný to nemá,“ vysvětloval logiku osudného rozhodnutí Patrick.

Postupem času si sice potvrdil, že majitelem takového tetování je zřejmě jako jediný člověk na světě, na věc však rovněž začal nahlížet jinak. „Důvod, proč to nikdo nemá, je ten, že by to nikdo nechtěl,“ ví už dnes. A přiznává, že s tetováním zažil několik velmi trapných okamžiků. A že nastal čas problém vyřešit.

„Potřebuju se toho zbavit a začít chodit ven s kámošema místo mámy,“ shrnul svůj plán. Mistři z Tattoo Fixers mu první bod splnili, místo hada s ňadry mu zdobí nohu působivý sokol.