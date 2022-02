Moje tetování oslavuje drogy a uráží ženy, přiznal mladík

„Jeden z mých kamarádů se ženil. Vyrazili jsme do Španělska,“ začal své líčení muž. A pokračoval, že zatímco ostatní se na sklonku dne vypravili zpět do hotelu, on se alkoholického tahu ještě nenabažil. „Řekl jsem si, že jsem ještě moc nepařil, a tak jsem vyrazil sám,“ popisoval.

K partě se vrátil následujícího dne. Ještě než vysvětlil, kde byl a co dělal, jeden z kamarádů si tipnul a shrnul to vulgární větou: „Stovky šňupal a desítky šu*al.“ Ale tím to neskončilo. „Kámoš mi říkal, že si to musím nechat vytetovat, a protože jsem byl opilý, udělal jsem to,“ dodává Jamie. A zdůrazňuje: „Ani jedno z toho jsem nedělal, takže je to taková ironie.“

Moc povedená nebyla, jako slogan na kůži už vůbec ne. První, kdo mu to řekl, byla jeho matka. Právě té tetování ukázal jako první, ke zděšenému údivu tatérů z pořadu Tatoo Fixers Extreme. Nevkusné tetování mu překryli poetickým obrazem vyjícího vlka s Měsícem v pozadí.