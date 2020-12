Příběh Stockholmského syndromu. Oběť si při něm zamiluje zločince

Dopolední směna ve Sveriges Kreditbanken většinou nepatřila k nejnáročnějším, tato bankovní instituce se, stejně jako obchody a obyvatelé v okolí náměstí a třídy Norrmalmstorg, teprve probouzela k životu.

Ve čtvrtek 23. srpna 1973 tu špička začala o něco dřív. To když se rozrazily dveře do haly a dovnitř vstoupil podivný zjev. Vysoký muž v dlouhém kabátu a se sportovní taškou, v nepadnoucí blond paruce a slunečních brýlích. Jeho tvář navíc nesla stopy make-upu, opalovacího krému a rtěnky. Vypadal jako komický strašák do pole.