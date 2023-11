Chcete umělou krásu? Máte ji mít. Shasheile je fenoménem Instagramu

Slečna skrývající se za jménem Shasheile nijak nezastírá, jak moc fotky upravuje. A ono očividné přiznání je vlastně osvěžující.

Shrňme to rovnou. Profil jihokorejské influencerky, která na Instagramu prorazila jako @shasha_soosoo, je přehlídkou těch nejpříšernějších a nejamatérštějších úprav fotek. Jejich snímky neutají, jak moc a jak nešikovně do nich slečna Shasheile sáhla.

Je to výsměch všem divákům. Je to očividný podvod. Všechny ty extrémní zásahy do autenticity není možné zastřít, popřít. Nejde předstírat, že její tělesné proporce zachycují fotky věrně.

A právě v tom je půvab její prezentace. Její magnetismus, jistý bizarní půvab. A vtip. Proto získala během pár měsíců pozornost světových médií a také půl milionu sledujících.