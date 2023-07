VIDEO: Úprava šourku, hranatá brada. Trendy mužského zkrášlování

Vždy jsem chtěl mít linii vlasů jako supermodel. Nebo alespoň jako model. Matka příroda mi ovšem nadělila linii vlasů do písmene „M“. Jako malovanou. Kouty jsem se rozhodl vždy nějak maskovat. Momentálně nosím, už vlastně nějakou dobu, devadesátkový účes, takzvané záclonky, „curtains“, a tato kamufláž funguje perfektně. Dokud ovšem nezačne foukat vítr. Pak nepomůže ani lak od Heidi Klumové.

Vylézt z moře s vlasy dozadu se pro mě stalo stresovým elementem a v momentě, kdy mi to začalo lézt „na mozek“, jsem se rozhodl mindrák definitivně vyřešit. Vlasová transplantace metodou FUE, Follicular Unit Extraction, při níž vám na temeni nezůstane ohyzdná jizva, mi byla vskutku sympatická. Otoky po ní prý nejsou tak hrozné. Byla to dobrá volba.

Jediným bolestivým okamžikem jsou na celém zákroku anestetické injekce, které dostanete vzadu do odběrové části, která je vyholena, aby byly štěpy následně implantovány do koutů. I tam jsou však nejprve aplikovány anestetické injekce. Nic horšího než umrtvení u zubaře to rozhodně není.

Na zkrášlení potřebujete v den zákroku asi osm hodin. Odběr trvá kolem dvou a půl hodiny, implantace kolem tří, během nich jsem spokojeně zhlédl dokument o Anně Nicole Smithové a několik epizod Makléřek z Beverly Hills.

Finálního výsledku se dočkám po dvanácti měsících, toho docela konečného po osmnácti. Může však vyzradit, že určitý jistič, který mně vypínal kus sebevědomí, jsem měl nahozený již hned po zákroku. Otoky byly opravdu mírné, hlavu jsem měl jako Keith Haring pouze tři dny. I tak jsem si dal týdenní striktně klidový režim, který jsem až poté doplnil o pracovní závazky. O štěpy se musíte nějakou dobu starat s opravdu maximální pozorností, ale zodpovědnost a trpělivost se rozhodně vyplatí.

Toto léto na ostrém slunci sáhnu po klobouku s větší krempou, ale příští rok to vidím sebevědomě na kabriolet bez větrné clony.

Efektivní, ale ne zázračná

Metodu FUE doporučuje i specialista na vlasové transplantace Adam Krásný. Od předchozí metody se zkratkou FUT, Follicular Unit Transplantation, se liší tím, že za sebou nenechává jizvu. „Novější postup jednu velkou jizvu vlastně rozbije do spousty malinkých jizviček, jejichž délka se pohybuje v desetinách milimetru. To nejen urychluje hojení a celkovou rekonvalescenci, poskytuje to též přirozenější výsledek,“ líčí.

Každému však bohatou kštici nevykouzlí ani nejnovější metoda. Pro transplantaci vlasů lze totiž použít pouze své vlastní vlasy. „Odběrovou plochu máme na zadní části hlavy a je omezená. Pokud je tato plocha menší než plocha, kterou potřebujeme otransplantovat, vlasů jednoduše nemáme dostatek. Zároveň navíc potřebujeme nějaké vlasy v zadní, odběrové části ponechat,“ popisuje Adam Krása.

Cílem je samozřejmě umělým zákrokem imitovat přirozenou vlasovou linii. „Historicky prodělala transplantace vlasů velký vývoj, Silvio Berlusconi již není úplně reprezentativní pacient,“ říká Krása s odkazem na nechvalně známý pokus o doplnění vlasového porostu bývalého italského politika.

Laser i biostimulace

Moderní muž však může sáhnout i po laseru. Oslovuje především ty pány, kteří se chtějí nechat zkrášlit, rádi se však vyhnou jehle nebo skalpelu. „Vnímají pouze světlo, a to je mnohem příjemnější vjem,“ poznamenává dermatoložka a odbornice na estetickou medicínu Marta Moidlová.

Na její kliniku chodí muži nejčastěji kvůli odstranění kožních výrůstků bez řezání, bez skalpelu, odstranění nejrůznějších pigmentací, včetně tetování, odstranění rozšířených žilek, cévek, též chloupků. „Laser se používá na vylepšení, zpevňování kůže, odstraňování jizviček po akné, ale zrovna tak se jím velice elegantně řeší například chrápání, rovněž liposukce. A řada dalších požadavků,“ vypočítává.

Brada i šourek

Muži však hledají spojence též u botulotoxinu. „Potřebují trošku vyžehlit čelo, redukovat projevy stárnutí, vyplňují se podočnicové oblouky, korigují se spánky, dolní čelist,“ líčí lékařka z oboru estetické medicíny Zuzana Poláková.

A vyzrazuje aktuální trend. „Jsou jím kontury dolní čelisti, hranatá brada, hranaté čelisti,“ popisuje, „ale samozřejmě extrémně dobrá kvalita kůže, takže se ani u chlapů nevyhýbáme biorevitalizaci, biostimulaci a všem revitalizacím kyselinou hyaluronovou a nejnovějšími nukleotidy.“

Kromě kyseliny hyaluronové a botulotoxinu sahají páni po nukleoidech, různých jiných niťových stimulátorech, nejnověji též po chemickém peelingu, laserovém ošetření, radiofrekvenci.

A trendy dokážou být i překvapující. „Význam scrotoxu, tedy botulotoxinu do oblasti skrota, šourku, jsem příliš nepochopila. Protože se skrotum tím pádem prodlouží. Někteří pánové to vyžadují,“ shrnuje Zuzana Poláková.

Influencer není stomatolog

Naopak zdravé a krásné zuby, tedy estetický úsměv, patřily mezi přednosti mužů i žen již dávno. „Základem je prevence, péče o chrup. Čistý zub se nezkazí, čistý zub vám nevypadne, takže je to alfa omega,“ drží se osvědčených pouček stomatolog Alexander Schill. Dodává, že páni i dámy mají v Česku co napravovat.

Pokud je chrup kompletní a bez viditelných kazů, co dál? „V případě nerovnosti, když zuby stojí nepravidelně, je vhodné pomoci estetickým ohledům rovnátky. Zubům se dá též pomoci drobnými kompozitními dostavbami, v případě větších změn fazetami. Snažíme se však jít minimální invazivní cestou, vyhýbat se jakýmkoliv zásahům do zubů, které nejsou úplně nevyhnutelné,“ zdůrazňuje Schill.

Nad současnými trendy prosazovanými mnohými influencery proto rovnou kroutí hlavou. Chcete „ideální“ chrup, proto si nechte zuby zbrousit a nasadit korunky, navrhují jejich vysílání. „Moc to nevítám, protože když se zub jednou zbrousí, je to ireverzibilní věc. Většina lékařů to dokáže udělat správně, ale i tak mohou hrozit komplikace. A korunky mají omezenou životnost,“ namítá. A dodává: „Přístup ‚Chcete se usmívat? Zbrousíme vám osmadvacet zubů a dáme vám tam osmadvacet korunek. Zaplatíte nám tu hodně peněz a všichni budeme spokojení.‘ To není nic, co bych doporučoval a praktikoval.“