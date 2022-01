Hentai i romantika. Server shrnul, co vládlo pornu v roce 2021

Ve své inventuře roku 2021 se Pornhub neomezuje pouze na precizní statistickou analýzu, pokouší se též její výsledky interpretovat. Hned zkraje přitom spolu s magazínem Input předešleme, že je trochu zázrak, že se server k tradičnímu reportu rozmáchl, protože rok 2021 přežil značně pochroumaný. Poté, co v prosinci roku 2020 publikoval list The New York Times devastující článek o tom, jak společnost MindGeek, která Pornhub provozuje, profitovala z násilných a neetických klipů, čelil server bojkotu společností Mastercard a Visa a musel se zbavit ohromného množství svého video obsahu.

Na rozdíl například od pornoserverů AVN a GayVNStars však přežil a shrnul, co na Pornhubu jeho uživatelé a uživatelky vyhledávali v roce 2021.

Hentai jako doklad zájmu o příběh?

Na celé čáře pornoserveru vévodila tematika hentai, tvrdě pornografická verze japonských anime. A výroční zpráva přikládá i komentář sexuální terapeutky a ředitelky svého centra pro sexuální spokojenost Laurie Betito. „Kresby jsou fantastičtější než obvyklé porno. Mohou nabídnout vizuální stimulaci, pokud jde o pohyby, motivy, barvy, obličejové výrazy. Protože to není reálné, je možné to rozvádět pořád dál, s menšími omezeními, než si může dovolit realita,“ líčí.

A dodává ještě jeden rys oné svérázné kreslené pornografie. Není tak jednorozměrná, je víc nesena příběhem. „Zdá se, že lidi víc a víc přitahuje kontext,“ uzavírá hypotézou, která by mohla být vlastně docela pozitivním, optimistickým soudem o tendencích v pornografii.

K docela očividné interpretaci pak vybízí trend, který obsadil druhou příčku. Romantičtější podoba pornografie, jejíž obliba se loni téměř zdvojnásobila, podle Betito souvisí s okovy, jimiž společnost sevřela pandemie. „Význam osobního, lidského propojení stoupl. Mnozí lidé zažili opuštěnost a izolaci a mohou toužit po lásce, intimitě a romantice. Takže hned po partnerovi jsou pro ně nejlepší věcí, zdá se, romantické fantazie,“ poznamenává terapeutka.

Sexuální kouč Dainis Graveris však přidává ještě další možnou rovinu vysvětlení popularity pornografie v romantickém obalu. Takové porno totiž podle něj působí autentičtěji, přirozeněji než standardní pornografie napěchovaná testosteronem a frenetickou akcí. „Víc a víc lidí vyhledává realističtější zachycení sexu,“ uvádí. Porno z kategorie „romance“ má tedy ambice překročit hranice klasické pornografie a stát se snad i inspirací pro běžný sex svých diváků a divaček.

I v případě třetího nejpopulárnějšího pornografického žánru se po vysvětlení jeho obliby můžeme obrátit do skutečného života. Skupinový sex podle odborníků může souviset s tím, jak moc a jak dlouho byly naše kontakty víceméně omezeny na naše partnerky, partnery. „Když páry tráví tolik času spolu, dává smysl, že mohou začít pomýšlet na to, jak ve vztahu zvýšit vzrušení,“ soudí newyorská autorka prací o sexu Niki Davis-Fainbloomová. Ale nejen to, skupinový sex může souviset i s rostoucí popularitou otevřených vztahů, může zůstat jako alternativa těm, kdo po nich touží, neodvažují se je však realizovat.

Na čtvrté místo se vyšplhalo porno s tematikou fitness a i pro vysvětlení jeho umístění se můžeme poohlédnout směrem ke skutečnému životu. Souviset totiž může s tím, jak se pod lockdownovými restrikcemi začala plnit sociální média celebrit a influencerů klipy s jejich domácími cvičeními. Snad právě to může za nárůst obliby pornovideí, která nabídnou vyhledávání podle slov jako „jóga“, „běh“, „cvičení“.

Na dalších příčkách žebříčku popularity poté vynikne téma transgender, očividně v souladu se společenskými tendencemi, „goth“, svědčící o tom, že gotický styl neřekl své poslední slovo. Motiv „spolubydlící“ může odkazovat opět k dlouhým karanténám a izolacím, které nám svět zredukovaly na čtyři stěny našich domovů a osoby, s nimiž je sdílíme. A pátrání po „…jak na to?“, kdy se návštěvníci stránek dožadovali návodu k rozličným sexuálním praktikám, naznačuje, že konzumenti porna chtějí zlepšit, obohatit svůj sex a že pornoserver berou za jistý edukační nástroj.

Co jiná generace, to odlišné preference

Analýza však neskenovala návštěvnické chování jen skrze vyhledávání. Preference uživatelů a uživatelek zjišťovala i podle popularity kategorií, do nichž má Pornhub svůj obsah rozčleněný. V nich mají nejvíc zhlédnutí videa z kategorie s japonskou tematikou, stejně jako loni. Na druhém místě se umístila lesbická videa, na třetím klipy s černošskými pornoherečkami a pornoherci, následovala kategorie hentai a pětici uzavíralo téma zralých žen.

Zohledníme-li v kategoriích i geografické hledisko, v Kanadě vládne lesbické téma, ve Spojených státech a samozřejmě v Africe černošská kategorie „ebony“. Hentai téma učarovalo Latinské Americe, ve většině asijských zemí je největší zájem o porno s japonskou stopou, zatímco Evropa propadla lesbickému sexu a pornu se zralými ženami. Česku statistika speciální pohled nevěnuje, zmiňuje ho v souvislosti s tím, co mají rádi uživatelé dvou jiných zemí. V Polsku je mimořádný zájem o „české ženy“, ve Švédsku o specifickou praktiku „glory hole“, znamenající sex skrze otvor v přepážce, s českými ženami.

A srovnání, která nám vypoví o odlišných preferencích podle generací? Věková skupina, které se říká „boomers“, tedy nad pětapadesát let, se ve srovnání s celkovým průměrem nejvíc liší svým vyšším zájmem o „handjob“, tedy ruční sex, a o zralé ženy. Generace X, mezi pětatřiceti a čtyřiapadesáti lety, se ve svých preferencích nejvíc odlišuje vyhledáváním kresleného porna a klipy s pornoherci mnoha ras. Generace Y, od pětadvaceti do čtyřiatřiceti let, má oproti celkovému průměru napříč věkovými kategoriemi extra zájem o asijské porno a pornovidea POV z vlastního pohledu, generace Z, tedy starší osmnácti a mladší čtyřiadvaceti let, poté o lesbické a hentai porno.

V žebříčku pornohereček si udržela první pozici Lana Rhoadesová, změna se oproti roku 2020 neodehrála ani na stříbrné příčce, stále je v rukou Abelly Dangerové. Na třetí místo ovšem poskočila Eva Elfie, na čtvrté sklouzla Riley Reidová, na páté Mia Malkova.

Průměrný čas strávený při jedné návštěvě Pornhubu klesl na devět minut a pětapadesát sekund. Šestaosmdesát procent návštěv obstarávají mobilní zařízení, ze třiaosmdesáti procent jsou to mobily, tablety představují pouhá tři procenta. Zbylých čtrnáct procent jsou stolní počítače a notebooky.