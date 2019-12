Pornoinventura roku 2019: víme, co vyhledávají české ženy

Byl to rok žen, mohl konstatovat server a dodal, že to není novinka, ale pokračování trendu. Nástup ženských uživatelek porna slavil již ve svém bilančním reportu ohledně roku 2017, aby totéž zopakoval v inventuře následujícího roku a předpovědích pro rok 2019.

„Když jsme někdy před deseti lety začínali, obecné přesvědčení hlásalo, že ženy se na porno vůbec nedívají. A pokud ano, jen proto, aby potěšily partnery. Rychle jsme však seznali, a platí to dál, že když mají ženy k pornu přístup, konzumují ho právě tak dychtivě jako muži,“ uvedl pro Xman.cz viceprezident xHamster.com Alex Hawkins. Ženy dnes tvoří podle statistik pornoserveru 29 procent jeho celosvětových návštěv.

Nejde však jen o rostoucí počty. Ženy totiž mění i tvář porna. „Víme, že ženy mají svoje preference. Dávají přednost realistickému, autentickému obsahu. A s tím, jak přichází víc a víc žen do role producentek, vytvářejí více takového obsahu. Mění náš byznys,“ shrnul v e-mailové odpovědi Hawkins.

Porno v Česku: publikum chce domácí porno, ženy též japonské

Speciálně pro Xman.cz shrnul Hawkinsův tým též statistiky o českém publiku. Ženy v něm tvoří 27 procent, klíčová věková skupina návštěvníků a návštěvnic se pohybuje mezi pětadvaceti a čtyřiatřiceti lety, tvoří 32 procent.

Jde-li o to, co publikum na xHamster vyhledává, jednoznačně vede „české porno“, na třetím místě je poté „český casting“. Jinak však dominují věkově vymezená kritéria. Na druhém místě je kategorie „máma“, na čtvrtém „zralá žena“, o dvě příčky pod ní je to „zralá česká žena“, hned za ní „nevlastní matka“, o pár míst níže se usadily role „granny“ a „milf“. Dominance je zřejmá.

Pohled xHamster.com do Česka: nejčastěji vyhledáváme české porno. Hned poté se však příčky hemží rolemi zralých žen. Preference českých žen přinesly něco překvapení. Na prvním místě je porno s „nevyholenými představiteli“, poté japonské.

A velmi obdobně divácká přízeň rozčlenila i preference o již dané kategorie pornoserveru. I zde je největší zájem o „české porno“, „zralé ženy“ jsou hned na druhém místě, o dvě příčky pod nimi sídlí kategorie „mladí a staří“, na páté pozici je kategorie „granny“.

Pokud jde o oblibu žen, které vystupují před kamerami, je české publikum evidentně stále věrné herečce Lise Ann, která, jak uvidíme posléze, ve světě již špici opustila. Z celebrit se lidé nejčastěji snaží dopátrat Jennifer Anistonové a Emmy Watsonové.

S ohledem na rostoucí zájem o porno ze strany českých žen je samozřejmě zajímavé nahlédnout do jejich preferencí. Rok 2019 byl přitom rokem boomu ženského zájmu o porno s „nevyholenými aktérkami nebo aktéry“, které zaznamenalo nárůst o 122 procent. Na druhém místě je překvapivě „japonské porno“, to vylétlo oproti minulému roku dokonce o 223 procent. Na třetí příčce je „dívčí masturbace“, následovaná „bisexuálním pornem“ a sexem ve třech.

Porno ve světě: trendem zůstávají zralé ženy

České inklinace pornografického publika přitom souzní s postoji globálního diváctva. Preference porna, které nabízí role zralých žen, je totiž přímo světovým trendem. A stejně tak drží české konzumentky krok s dobou ohledně zájmu o japonské porno.

Návštěvníci xHamster tak loni nejčastěji vyhledávali termín „máma“, následovaný „japonským pornem“, aby na třetí pozici obě preference splynuly v „japonskou mámu“, následovanou „synem nevlastní matky“ a „arabským pornem“. A z kategorií, do nichž server svůj obsah předem roztřídil, publikum nejčastěji otevíralo šuplík nadepsaný „japonské porno“, hned po něm se vrhalo na „zralé ženy“, třetí poté byly „amatérky“ a čtvrtou příčku obsadilo “německé porno“, první pětici uzavřela kombinace „mladí–staří“.



V kategoriích vede japonské porno, hned za ním jsou však zralé ženy, ve srovnání s rokem 2018 poskočily o 30 procent. Hledá se „máma“. Do vyhledavače pornoserveru lidé nejčastěji sázeli právě ono heslo.

Alex Hawkins pro Xman.cz připomněl, že zájem o položky jako „milf“ a „zralé ženy“ určuje trend již celou dekádu, přičemž rok od roku dramaticky roste. „V roce 2014 začaly sílit podžánry ‚nevlastní matka‘ a ‚nevlastní sestra‘,“ poznamenal.

A pokusil se o interpretaci toho, co se za zájmem o zralé ženy může skrývat. „Nemusí to být nějaká noční můra Oidipovského komplexu,“ soudí, „došlo však k proměně na kulturní rovině a znovu, nově dokážeme ocenit zralé ženy a mladší muže. Nicméně mezi ty, kdo onu kategorii často vyhledávají, jsou ženy! Chtějí se na obrazovce vidět jako žádané sexuální bytosti.“

Rozkoš v mé práci nehledejte, říká česká pornohvězda a playmate Angel Wicky Tělo vytvarované do nepřirozených poloh, křeče, bolest. Leckdy i šestnáctihodinová pracovní doba. „To všechno musíte při natáčení maskovat, aby se zdálo, že porno vznikalo s radostí,“ líčí česká pornohvězda a modelka Angel Wicky.

Ženské pornografické preference jsou podle jeho slov stále potřebným terčem zájmu. „Před deseti lety se předpokládalo, že se ženy chtějí dívat na takzvaně ‚měkčí‘ porno, na videa založená na příběhu nebo na lesbické nebo gay porno. Dnes, kdy máme více dat, vidíme, že mají větší zájem o drsný sex nebo kategorii gangbang než muži,“ prozrazuje. Pro kontext je přitom na místě dodat, že podle mnohých studií, například podle práce Julie Carpentierové, psali jsme o ní zde, ženy, které mají fantazie o extrémním podřízení, samozřejmě netouží po jeho realizaci, chtějí, aby zůstalo na úrovni pouhého snu.

Očekává se přitom, že boom ženského zájmu o porno bude pokračovat. „Samozřejmě existují faktory, které ženský přístup k pornografii omezují. Patří mezi ně náboženská a kulturní tabu, horší přístup k technologiím a internetu, méně osobního volného času a soukromí, méně kupní síly,“ vypočítává Hawkins a shrnuje: „Stále ještě jsme nedosáhli genderové rovnosti.“

„Skok se však odehrál velký,“ dodává jedním dechem. Hold statistiky jeho serveru vzdávají speciálně Dominikánské republice, kde zastoupení žen mezi klientelou pornoserveru překročilo padesát procent.

Nejpopulárnější pornoherečkou je více než přesvědčivě Mia Khalifa, na druhém místě je pornoherec Jordi El Nino Polla. Třetí Brandi Love a čtvrtá Lisa Ann jsou poté vyslankyněmi kategorie zralých žen.