Test vyjeví, jaký sexuální typ jste. A přiřadí k vám pornoherce

„Mluvit s partnerkou o sexu je pro mě velmi snadné. – Vést s partnerkou řeč o sexu je mi nepříjemné.“ „Pokud poskytuji partnerce orální sex, neznamená to, že bych ho potřeboval dostat od ní. – Když partnerce poskytuji orální ex, očekávám, že se mi ho dostane též.“ „Mám tendenci si pořizovat technologické novinky. – Nijak netoužím po tom, být prvním, kdo si koupí nějaké nové zařízení.“

Obdobné dvojice tvrzení vás, jde-li o sexualitu, naskenují z mnoha stran. Je jich přes 150 a pro test SexType.Me je sestavil tým pod vedením molekulárního biologa Lee Silvera z Princetonské univerzity, odbornice na behaviorální zdraví Kristen Markové z Minnesotské univerzity a odborníků z Kinseyho institutu. Jejich ambice jsou přitom nemalé.

Demystifikovat sex

Doufají, že sex zbaví tabu a stigmat, umožní lidem, aby svou sexualitu lépe pochopili a využili toho k většímu sexuálnímu naplnění. „Doufáme, že sex demystifikujeme obdobně, jako Myersová a Briggsová demystifikovaly osobnostní rysy,“ odkazuje na serveru IFLScience autorský tým na autorky testu MBTI, který určuje osobnostní typy.

Test, který provozuje server Pornhub, podle svých architektů nabídne lidem lepší povědomí o svém sexuálním profilu, může jim tedy usnadnit cestu k naplněním jejich tužeb. „Náš dotazník vám dokonce může odhalit prvky vaší sexuality, o nichž jste dosud neuvažovali,“ míní vědci.

„Lidé se vždy snažili o sociální akceptaci ze strany ostatních. Pro mnoho lidí sex a sexualita zůstávají stále tabu. A to může vést k pocitům izolace, kdy naše vlastní tužby vnímáme jako deviantní nebo nepřijatelné. SexTypeMe nabízí empirickou inventuru naší sexuality tím, že nám předloží náš sexuální profil,“ vysvětlují autoři dotazníku.

Devět dimenzí

Dotazník se vás vyptá na detaily ohledně vašeho sexuálního života i představ, nevyhne se však ani vaší osobnostní stránce, prověří váš smysl pro disciplínu, impulsivnost. Po absolvování, anonymním, nebo ne, a zadání e-mailu vám přijde odkaz na vyhodnocení testu.

Výsledný profil tvoří celkem devět dimenzí. Odhalí vám, zda je vaše sexualita spíš dotyková, nebo mentální, zda svět vnímáte spíš tělesně, nebo intelektuálně. Zda jste založení spíš analyticky, nebo emocionálně, zda vnímáte svět i vztahy spíš hlavou, nebo srdcem.

Přečte vás, pokud jde o duchovní orientaci nebo racionální, odhadne vaši sociální i sexuální extroverzi nebo introverzi, prozradí, zda jste v sexuálních vztazích spíš přebíhaví, nebo preferujete partnerskou stálost, zda jste spíš disciplinovaní, nebo impulsivní. Zda dáváte přednost fyzické sexuální stimulaci, nebo mentální. Zda vyznáváte blízkost, intimitu, důvěru, nebo nezávislost, jestli toužíte po pevnějším spojení se sexuálními partnery, nebo po autonomii.

Test je živým projektem, vyvíjí se podle toho, jak přibývá dat. Na začátku totiž byla pouze šestice oněch dimenzí, tři přibyly.

Spárují vás s pornohercem. A posloužíte vědě

Test se přitom nezaměřuje pouze na zrentgenování vaší sexuality. Jako bonus vám Pornhub vyjeví, jaký pornoherec nebo pornoherečka má sexualitu typově podobnou té vaší, nebo naopak docela opačnou. A nabídne vám též spojení s uživateli nebo uživatelkami, kteří dotazník podstoupili a svou sexualitou se vám blíží, nebo jsou naopak v protikladu.

To je však spíš méně vážná část celé věci. Především vědci doufají, že se jim dostane do rukou obrovské množství dat o sexualitě mnoha lidí, která mohou posunout naše znalosti o kus dál. Jedním z cílů je zjistit, zda jsou rysy sexuality propojeny s osobnostními rysy, jako je empatie nebo extroverze, nebo zda platí, že jsou na našem duševním nastavení nezávislé. Konečným a nejzásadnějším produktem celého projektu by měla být vědecká studie. „Udělejte to pro sebe i pro vědu,“ vybízí proto pornoserver.