SOUTĚŽ: „Věřím v Boha a své pistole.“ Vyhrajte knihu o odbojáři Morávkovi

Morávkovu zpověď napsal Pavel Černý.

Pavel Černý: Morávkova zpověď - Věřím v Boha a ve své pistole

Příběh známého odbojáře Václava Morávka, úhlavního nepřítele pražského gestapa a jednoho z vůbec nehledanějších mužů Němci obsazené Evropy, je zde zachycený ve strhujícím vyprávění. Celá slavná story zde nekončí, jak by někdo čekal, smrtí hlavního hrdiny, ale pokračuje až do konce padesátých let. I když jde o značně čtivé a napínavé románové ztvárnění, děj je striktně okován exaktními historickými prameny a rozsáhlým poznámkovým aparátem. Nemálo z informací, poznatků a nálezů zde zaznívá vůbec poprvé. Na knize spolupracoval historik a spisovatel Jaroslav Čvančara a také největší současný odborník na Morávka Jiří Košař. Tuto opravdu neobyčejnou knihu dotváří rozsáhlá fotogalerie obsahující četná exkluzivní, dosud neuveřejněná fota.

Knihu vydalo nakladatelství Kalibr – Euromedia Group, distribuuje ji Knižní klub.