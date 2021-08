I staří mistři uměli porno, chce ukázat Pornhub. Louvre protestuje

„Někteří považují muzea za nudná, zatuchlá, pochmurná. Co kdybychom vám však řekli, že ukrývají sbírku neocenitelného porna?“ láká návštěvníky projekt Classic Nudes (Klasické akty). A promluvit nechává i někdejší pornoherečku Cicciolinu: „Co kdybych vám prozradila malé tajemství? Některé nejlepší kousky porna všech dob nejsou na Pornhubu. Najdete je pouze v muzeích.“

Projekt Klasické akty slibuje, že své uživatele provede mimo všechny puritánské, upejpavé obrazy a nasměruje rovnou k tomu „dobrému materiálu“. „Dovolte mi pomoct vám přeskočit všechny nudné malby, jako je Mona Lisa, a jít přímo k perverzním kusům,“ přesvědčuje návštěvníky ambasadorka portálu pornoherečka Asa Akira na Instagramu. „Protože porno se možná nebere za umění, ale některé umění se dá docela jistě považovat za porno,“ poznamenává úvodní slovo k projektu.

„Porno“ hledal projekt původně ve sbírkách pařížského Louvru a Muzea Orsay, madridského Prada, galerie Uffizi ve Florencii, newyorské galerie The Met a londýnské Národní galerie.

Degas s felací, Goya se souloží

Vybral na třicet děl, která doprovodil vlastními popisy. V muzejních průvodcích ani kunsthistorických knihách byste je opravdu nenašli. „Byl to výtržník z bisexuálních barů, který se poflakoval se sexuálními pracovnicemi, handrkoval se s ostatními umělci a jednou zabil muže kvůli vzrušeným sporům ohledně tenisového zápasu,“ charakterizuje Pornhub rošťácky a bez respektu italského malíře Caravaggia.

„Rubens měl slabost pro BBW,“ píše s odkazem na porno kategorii Big Beautiful Women, tedy Velké krásné ženy, o vlámském barokním mistru v souvislosti s jeho obrazem Tři Grácie. „A taky mohl mít slabost pro swingers akce, protože žena na obrazu vpravo, která pózuje s dvěma dalšími, byla jeho manželkou.“

Poselstvím docela umně psaných textů je dovléct návštěvníka k přesvědčení, že mezi pornografií a uměním je velmi nejasná hranice. A někdy to slovní doprovod obrazů dělá docela nepokrytě. „V oné době bylo šokující vidět nahou ženu portrétovanou v tehdejších kulisách, scenériích,“ zdůrazňuje portál u Pikniku v trávě Edouarda Maneta. Každý byl podle Pornhubu zvyklý na spoustu „T&A“, což znamená Tits and Ass, tedy prsa a zadky, ale obvykle na obrazech o bohyních nebo kouzelných lesních vílách. „Vymyslel tedy realitu pornografického žánru,“ shrnuje Manetův přínos portál.

Na obraz Koupel Paula Cézanna potom pornoserver nahlíží svýma, dnešníma očima: „Jsme si zcela jistí, že kdyby Pornhub existoval v Cézannově době, patřil mezi jeho top vyhledávání určitě termín ‚koupající se ženy’.“

A nejen to, u čtveřice obrazů jen u textového doprovodu nezůstává. Ke kvartetu děl dosadil i video doprovod. Akty se na něm rozpohybovávají v porno, s pomocí pornoherečky, která si říká MySweetApple. Mužský akt Edgara Degase nenechá rozkošnicky spočívat na loži, k muži přistoupí a scénku dovede k vyvrcholení orálním sexem.

Staří mistři a melouny. Díky obrazům vědci stopují dějiny plodin Je to velké detektivní pátrání. Kromě odborníka na genetiku potravin a historika umění na něm spolupracují staří malíři, jejichž plátna zachycují i hroznové víno, rajčata, mrkev. Domácí i exotické plody. Cílem je určit, jak se ovoce a zelenina během staletí měnila, vyvíjela a šířila.

Nehybným nezůstane ani Původ světa Gustava Couberta, kontroverzní dílo nabízející pohled na ochlupené genitálie mladé ženy, ležící na posteli s roztaženýma nohama. I její vagině dopřála video-fantazie orální sex. Obraz Adam a Eva Jana Gossaerta se rozejde ke vzájemnému laskání si genitálií vestoje, Nahá Maja Francisca de Goyi si partnera přivolá rovnou k vaginálnímu styku.

Stejně jako se Pornhub snaží o čtivé popisky, dokonce politicky korektní, což je s ohledem na kontroverze ohledně jeho neetického obsahu rozporuplné, usiluje o vlídný postoj k muzeím, která díla vystavují. Kromě prohlídky obrazů ve svých virtuálních prostorách zve své návštěvníky i k návštěvě kamenných síní. Pravda, nabízí jim, aby si místo oficiálního průvodního slova pustili do sluchátek vlastního průvodce Asa Akiry. Zdůrazňuje však dokonce, že mu jde o to, aby muzeím těžce zkoušeným lockdowny, pomohl k větší návštěvnosti.

Zneužití umění pro porno?

Dotčená muzea a galerie to příliš nespřátelilo. Sexuální vytěžování klasických mistrovských děl pornografickým portálem je rozlítilo, uvádí The Daily Beast.

„Pornhub si vše vyslechl od našich právníků,“ odtušil Dazed mluvčí Louvre a upřesnil: „Očekáváme, že všechna díla budou odstraněna, najednou.“

Ještě předtím se podle portálu Observer ozvala galerie Uffizi: „Zákon o kulturním dědictví v Itálii prohlašuje, že pro použití obrazů muzea pro komerční účely je nezbytné mít povolení, které reguluje způsoby použití a stanoví poplatek. To vše samozřejmě za podmínky, že muzeum autorizaci udělí, což by bylo v tomto případě stěží možné.“

Naopak The Met a londýnská Národní galerie portálu HyperAllergic.com prozradily, že právní kroky nechystají, jakkoli z věci nadšené nejsou. Kenneth Weine z newyorské galerie odkázal na program otevřeného přístupu, který jeho instituce vyznává, i na to, že se nesnaží použití obrazů svých děl nijak regulovat. Národní galerie jen konstatovala, že s portálem Pornhub nijak nespolupracovala, že však neudělá nic, co by přímo nebo nepřímo zvýšilo povědomí o jeho projektu.



Zřejmě s ohledem na podnět od galerie Uffizi z projektu Classical Nudes zmizelo ztvárnění MySweetApple Tizianova obrazu Urbinská Venuše, který ve vlastnictví galerie je. Ostatní díla Uffizi však v nabídce Pornhubu zůstala. V případě Louvru však Pornhub ustoupil kompletně, stáhl všechna jeho díla.