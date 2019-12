Sex před webkamerou. Společnost mě na tu práci připravila, říká umělkyně

Byznys s erotickými webovými kamerami v Kolumbii kvete. Živí se jím na 40 tisíc modelek, podle deníku Semana je to druhý největší trh svého druhu na světě. I proto na něm vládne ostrá konkurence. Firmy jako Xmodels, Studio 20, AJStudio, MGroup, v Kolumbii jich je kolem tisícovky, musejí v honbě za zákazníky, většinou z Evropy a Severní Ameriky, zlepšovat technologie, vytvářet kolem svých nejlepších modelek osobní příběhy, vystupující ženy do svých kamerových show vnášejí hudební a taneční prvky. A přirozeně vládne imperativ, podle něhož je třeba vycházet vstříc těm nejbizarnějším přáním zákazníka.

Modelky, které mají ke klientovým přáním největší toleranci nebo se pyšní jinou komparativní výhodou proti zástupům svých kolegyní, se byznysem živí velmi dobře. Podle serveru Xbiz.com si žena pózováním, hraním si, sváděním přes kameru může vydělat více než lékař, právník, absolvent vysoké školy. Mnohé z nich si z výdělku financují studium, když dají práci před kamerou sbohem, nastupují na dobře placená místa v konvenčních zaměstnáních. „’Kamerování’ nejenže přináší do Kolumbie práci a kapitál, rovněž pomáhá budovat novou generaci vzdělaných profesionálek,“ píše dokonce server Melmagazine.com.

Onu roli jsem měla zvnitřnělou

Jaká je však realita vystupování před kamerou – a před vzdálenýma lačnýma očima platícího klienta? Co obnáší překonat stud a nechat si platit za intimitu? To chtěla zjistit umělkyně Maud Madlynová, nechala se proto najmout do jednoho ze studií, která erotickou podívanou nabízejí.

Přiznává, že přirozeně musela překonat ohromné vnitřní zábrany. „Než přenos začal, měla jsem v hlavě spoustu otázek a obav. Bude pro mě snesitelné ukazovat prsa? A genitálie? Dokážu předvádět sexuální explicitní scény, jako je masturbace nebo imitaci orálního sexu?“ líčí.

Dodává však upřímně, že jak vysílání začalo, zjistila, že hrát roli „sexuálního objektu“ pro ni bylo překvapivě snadné. A má vysvětlení, je to totiž úloha, na níž ji společnost celý její život připravovala. „Přes všechnu svou nezávislost, podnikavost, rebelii a zpochybňování autorit a konvencí, je role ’pěkně vypadajícího ženského objektu’ něco, k čemu jsem byla po celý svůj život společností trénována,“ říká v rozhovoru pro list The Bogotá Post.

Když seděla před kamerou, když se snažila vypadat, že má zájem, když na ni klienti hovořili, když dělala vtipy, ukazovala své tělo a dělala svádivé pohyby, seznala podle svých slov, že to je repertoár, která má zvnitřnělý. „A vyžádalo si to pracovat před webovou kamerou, abych si to uvědomila naplno,“ shrnuje.

Poznamenává přitom z vlastní zkušenosti, že ženy, které si vydělávají vystoupeními ze svého bytu, ne ze studia, mají přirozeně větší míru autonomie a kontroly nad tím, kam až nechají show zajít a jak daleko vyjdou všemožným přáním klienta vstříc. „Pracovat ze studia je jiné. Kolem sebe máte totiž lidi, kteří vaši interakci s klientem monitorují, dohlížejí na ni a mají tendenci vést vás k tomu, abyste vyhověly všem zákazníkovým přáním, bez ohledu na to, zda chcete, nebo ne,“ popisuje.

Výsledkem infiltrace, kterou do byznysu s erotickými kamerami podnikla spolu se svým queer kolegou Andrésem Montesem Zulkuagou, je dokument nazvaný Trojana. Právě jako trojský kůň vstoupili do světa pornografie, aby jeho násilí promítli ve velmi osobní rovině. „Dokud se nezačne mluvit o pornografii, a to bez příkras, nebudeme mluvit o násilí proti ženám,“ uvedla serveru El Día Madlynová.



