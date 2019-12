Jak to dělal Casanova. Známí svůdníci dějin a jejich osvědčené postupy

13:00 , aktualizováno 13:00

Svůdníci mají v pekle místo jisté. Aspoň to tvrdili učenci středověku. A svádění se podle mnohých nevymanilo z temnoty dodnes. Na druhou stranu, komu by to poté, co se mu podařilo svést ženu či muže svých snů, vadilo? V minulosti se možná svádělo jinak, ale svádělo se vždycky.