Děti zvládnou všechno, to samé ženy. Muži však nevydrží, říká expert na přežití

Co vás jako první napadlo, když jste zjistil, že se u Čerchova ztratilo dítě?

Myslel jsem si, že jej záchranáři brzy najdou, protože do pátrání nasadili i vrtulníky s termovizí. Ty přístroje jsou dnes špičkové, ani na okamžik mě v neděli večer nenapadlo, že by dívku nenašli.

Jenže nenašli.

Když jsem to v pondělí ráno zjistil, začal jsem mít o ni strach. Hlavně kvůli tomu, že na Čerchově v noci padly teploty k -4 °C.