Při katastrofě si lidé nepomohou, obrátí se proti sobě, říká expert na přežití

S kolegy se specializujete na kurzy přežití v divočině. V posledních letech pořádáte také pravidelné lekce, jak přežít v opravdu kritické situaci i ve městech. Jde o takzvaný Urban Survival. Dokonce na toto téma vydáváte knihy. Jaký je důvod?

Úplně jednoduchý. Všechno je to věc připravenosti na krizové situace.Tedy alespoň částečné soběstačnosti. Máme pro to i počeštělý výraz z angličtiny. Prepperství. Lidé žijí většinou tak, jako by se nemohlo vůbec nic stát. Přitom by v naší přetechnizované společnosti stačilo, aby nešel pár dní elektrický proud, na kterém je skoro všechno závislé, a společnost, jak ji známe, by se mohla zhroutit. Se známým geologem a propagátorem prepperství Václavem Cílkem připravujeme knihu zaměřenou právě na přežití v takových situacích v městském prostředí. Lidé by si měli uvědomit, že v případě nějaké opravdu rozsáhlé krize se o ně stát nepostará, že se budou muset spolehnout hlavně sami na sebe. Dám vám příklad třeba s počáteční panikou v době covidové pandemie, kdy lidé začali vykupovat ve velkém trvanlivé potraviny z obchodů. Kdyby se k něčemu podobnému přidal i rozsáhlý blackout (výpadek proudu, pozn. red.), pak by to vůbec nebylo hezké.

Když není zbytí, musíte se doslova napást. Pampelišky, kopřivy a další rostliny. Vodu seženete i tím, že vyždímáte mech.