Co dělat, když se dítě ztratí v lese? Pomoct může i klasická píšťalka

1 Hlavně nepanikařit

Když se dítě ztratí, je podle odborníků důležité, aby nepanikařilo. „Hlavně by nemělo začít zmatkovat, důležité je si sednout, uklidnit se, nezačít brečet. Psychika je velmi důležitá,“ uvedl Amar Ibrahim, autor knihy Kurz přežití pro děti, který takové kurzy pořádá.

S tím souhlasí i skautský vedoucí Břetislav Krejsa z Domažlic. „Největším nepřítelem je panika a zbrklé uvažování, důležité je proto zastavit se, zhluboka se nadechnout a vydechnout a zamyslet se nad tím, co dělat dál,“ popsal.

Zachovat klid by měli i rodiče, pokud zjistí, že se jejich dítě ztratilo. „Bude to velmi těžké, ale měli by ho zachovat,“ uvedl. Zároveň však také upozornil na to, že by rodiče měli zavolat záchranné složky co nejdříve, rozhodně by neměli čekat na to, až se setmí. „To už je pozdě,“ uvedl Ibrahim. Rodiče by podle něj vždy měli vědět, pokud jde dítě samo ven, kam jde, s kým a na jak dlouho.

2 Chvíli na místě počkat

V případě, že si dítě uvědomí, že se ztratilo a nemá u sebe mobil, mělo by na místě chvíli počkat.

„První hodinu bych počkal na místě, protože ho někdo bude hledat. Pokud se ze svého místa vzdálí, je dobré na něm nechat nějakou značku ‚Byl jsem tam, jdu tímto směrem‘,“ uvedl Ibrahim. Podle něj stačí například větev, kterou se něco vyryje do země, v zimě mohou pomoci i stopy ve sněhu.



Pomoci může také hluk, nicméně ne křičení či brek. „To by si pak dítě vykřičelo hlasivky. Dobrá je píšťalka, na kterou bude pískat. Nebo může mlátit klackem do stromu,“ dodal odborník.

3 Hledat cestičky

V první chvíli je podle Krejsy důležité zkusit zjistit, kde se nacházím. K tomu mohou pomoci značky a informace v okolí. Například turistické značky a rozcestníky, případně významné body poblíž.

Pro hledání cesty by se děti měly držet například stop po zvěři. „Ty by vás měly přivést k vodě a voda vás přivede k obydlí. Nebo jít k hluku silnice,“ vyjmenovává možnosti Ibrahim. Pokud se setmí, mohou rozpoznat z větší dálky například osvětlené město. Pomoci mohou také dřevorubci v lese, případně nějaký jiný hluk.

Pokud něco děti zaslechnou, měly by se vydat za zvukem. U dřevorubců nicméně Ibrahim upozorňuje na to, že mohou mít nasazenou ochranu sluchu a nemusí dítě slyšet. Mělo by také být velmi opatrné, aby na něj nespadl strom.

Ibrahim zároveň upozornil, že je lepší nechodit do kopce, ale spíš z kopce. Pokud dítě najde lesní cestu pro automobily, ať se vydá po ní.

„Pokud je to jen trochu možné, zůstanu na jakékoliv cestě, tam mě vždy najdou snáz než v lese. Když jsem v neznámém a nebezpečném terénu a nemůžu najít žádnou cestu v okolí, zůstanu na místě. Pokud je to možné, tak vyjdu z lesa na mýtinu nebo louku, kde mě případně mohou snáze vidět záchranáři z vrtulníku. Z klacků či reflexní folie můžu vytvořit na zemi nějaký znak, který zachránci lépe uvidí,“ dodal skautský vedoucí.



V zimě dětem mohou pomoci stopy ve sněhu, po kterých se mohou vrátit. Navíc zima má jednu výhodu oproti jiným ročním obdobím. „V létě je problém s vodou, člověk vydrží tak tři dny bez vody, v extrémních situacích i déle. Ve sněhu je alespoň nějaký zdroj vody,“ uvedl Ibrahim.

4 Možné úkryty

V zimě, či při chladnějším počasí je dobré vyhledat si úkryt. Ten mohu poskytnout například vysoké smrkové stromy.

„Nebo se schoulit někam pod skalní převis, skrýt se před větrem. Nejlepší je, kdyby si dítě umělo rozdělat i oheň,“ podotýká odborník. Ukryt by děti měly vyhledat i v případě, že se stmívá a nemají čím by si na okolní prostředí posvítily.



Co dělat, když se ztratím

5 Nezapomínat mobil

Každé dítě by podle Ibrahima mělo mít s sebou nabitý telefon a píšťalku. Osobně Ibrahim doporučuje například i vysílačky, které jsou jednoduché na ovládání. Pokud je v místě signál, může díte vytočit jedno z tísňových čísel. Je však důležité, aby děti čísla znaly, nebo je minimálně měly uložené v telefonu.

„V Česku a třeba také v Rakousku a Maďarsku je velmi žádoucí mít nainstalovanou aplikaci Záchranka, která za nás provede nouzové volání nebo při slabém signálu pošle SMS s naší GPS pozicí,“ doplnil Krejsa.



Pokud dítě umí s aplikací Mapy.cz, i ta mu může pomoci. Při zapnuté GPS totiž dokáže ukázat, kde se člověk nachází i bez signálu. GPS je však hodně náročné na baterku, je proto nutné ji podle skautského vedoucího používat uvážlivě. „Důležité je myslet na to, že mobilní telefon není všespásný, nemusíme mít signál, může se rozbít, namočit nebo vybít. Vždy je proto nezbytné vědět, co dělat, když mobil u sebe nemám,“ dodal.

Podle odborníků je výbava, kterou si s sebou vezmou lidé do přírody, velmi důležitá. „Pokud člověk někam jde, měl by s sebou mít krabičku poslední záchrany, křesadlo, lahev s vodou, energetickou tyčinku, světelný zdroj, termofolii, lékárničku. Když já jdu do lesa, tak to nosím. Pokud člověk může v batohu nosit mobil a cigarety, tak proč by tam nemohl nosit i tyto věci,“ dodal Ibrahim s tím, že taková výbava nemusí zachránit život jen jemu, ale i někomu jinému.