Ročně se v Česku ztratí 2000 dětí. Policisté oceňují pomoc veřejnosti

Policistům při pátrání po dětech výrazně pomáhá „národní koordinační mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech“, který funguje od roku 2010. „Jeho základním pilířem je nejen zapojení bezpečnostních složek, ale i široké veřejnosti,“ uvedl Michal Barbořík z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Policisté díky němu mohou okamžitě vyhlásit pátrání pomocí médií. Do systému se zařazují děti, které se vzhledem k věku mohly stát obětí nehody, nemají přístup k životně důležitým lékům či se staly obětí únosu. Letos využili policisté mechanismus v 17 případech.



„Od začátku letošního roku do srpna bylo vyhlášeno pátrání po 1 300 dětech,“ uvedl Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání na úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Doplnil, že policie v současné době aktivně pátrá po 11 dětech.

Česká republika je také členem mezinárodní neziskové organizace AMBER Alert Europe, která sdružuje policejní experty z Evropy na pátrání po pohřešovaných osobách.

Důležité jsou neformální vztahy

Konferenci neziskové organizace letos hostí Praha už podruhé. Cílem akce je, aby policisté navázali kontakty, které mohou později využít k rychlé, efektivní a neformální komunikaci, když pátrají po ztraceném dítěti. Organizace sdružuje 21 převážně evropských států a Česku svěřila čestné předsednictví.

„Nejlepší způsob, jak ochránit české děti, je znát svého kolegu a vědět, komu ve chvíli, kdy bylo dítě uneseno, zavolat ve tři hodiny ráno. Ať už je ten člověk z Malty, nebo ze Španělska,“ uvedl na tiskové konferenci Frank Hoen, zakladatel organizace.



To potvrdil i Rybár, který uvedl, že na základě konference mohli využít policisté pomoci svých kolegů například ze Slovinska či Španělska. „V jednom případě se náš zahraniční kolega zvedl a odjel do 300 kilometrů vzdáleného městečka. To není úplně obvyklé,“ podotknul.

Podle Hoena česká policie patří s ohledem na pátrání po pohřešovaných dětech mezi nejlepší. „Je to především proto, že je vaše policie otevřená spolupráci s veřejností a vstřícná k zapojování nových technologií či spolupráci s ostatními policejními složkami v rámci Evropy,“ doplnil.

Jedním z témat letošního setkání jsou důvody, proč děti utíkají z domova, tedy ze zázemí, kde by se správně měly cítit nejvíce chráněné. Podle Rybára by se policie neměla zaměřovat jen na vypátrání dítěte, ale právě i na motivaci jeho útěku, aby dítě případně nevracela „do jámy lvové“.

„Policisté se musí zabývat i důvody zmizení, aby pak dítě nevrátili zpět do prostředí, kde by mohlo být například týráno. Děláme to na základě výslechů nejen samotných dětí, ale také jejich kamarádů,“ uvedl.



Pomněnkový den

V Česku funguje také evropská krizová linka s telefonním číslem 116 000, určená především pro rodiče pohřešovaných dětí, a k odběru informací o dětech v ohrožení se zároveň kdokoliv může přihlásit i na policejním webu.

Na 25. květen připadá mezinárodní den pohřešovaných dětí neboli Pomněnkový den, který se do českého povědomí zapsal poprvé v roce 2004. Ve světě si tento den připomínají od roku 1983, kdy jej jako vzpomínkový označil tehdejší americký prezident Ronald Reagan. Důvodem bylo zmizení malého chlapce Etana Patze, který se ztratil 25. května 1979 cestou do školy. Jeho rodiče spustili rozsáhlou pátrací akci, Etanova fotografie byla dokonce na krabicích od mléka. Vyšetřovatelé ho však nikdy nenašli.



Čeští policisté v tento den pořádají několik preventivních akcí, aby pohřešované děti připomněli.