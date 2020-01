Bitva o porno sílí. Do střetu jde krajní pravice i odpůrci masturbace

Je prominentní neurovědkyní, zabývá se sexuálním chováním, fyziologií sexuálních reakcí a závislostmi. A je jednou z nejviditelnějších výzkumnic pornografie. Mnoha studiemi a pracemi Nicole Prauseová dokládá, že závislost na pornografii neexistuje. Že onen termín odkazuje jen na kulturní soudy, nikoli klinické příznaky. A slouží především k tomu, aby údajní terapeuti tahali lidem peníze z kapes.

Proto je jedním z hlavních nepřátel internetové komunity NoFap, která propaguje abstinenci od masturbace i pornografie, ono duo totiž podle kampaně ničí duševní a fyzickou kondici i emoční zdraví. Jako první krok propaguje komunita NoFap, kterou v roce 2011 založil Alexander Rhodes a má dnes přes 515 tisíc členů, šedesátidenní vzdání se masturbace. Kvůli restartu.

Je zjevné, že postoje vědkyně Prauseové, podle níž je závislost na pornu nevědeckou chimérou, a aktivisty Rhodese, který podle svých tvrzení závislosti už ve svých jedenácti letech propadl, nejsou v souladu. Nejsou však jen v rozporu, jsou v urputném konfliktu, který se otřásá výhrůžkami, obviněními a do něhož už byl namočen i Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Masová bitva kvůli pornu

Rhodes se svými kolegy vědkyni obviňují, že je v žoldu pornografického byznysu, Prauseová si proto sehnala dobrozdání od jeho aktérů, jako je xHamster, PornHub, AVN Awards, že ji přímo ani nepřímo neplatí. To samozřejmě podezření nerozehnalo a aktivista spor dál přirovnává k tomu, jako kdyby lobby výrobců alkoholických nápojů usilovalo o zničení Anonymních alkoholiků. Tak destruktivně vidí tvrzení Prauseové vzhledem k aktivitě své kampaně.

Prausová naopak tvrdí, že jí stoupenci komunity NoFap posílají výhrůžky znásilněním i smrtí, odpůrci zveřejnili její adresu a čelí stalkingu. Útoky proto nahlásila FBI. Rhodes naopak tato tvrzení považuje za lži, pomluvy a hanobení své osoby a aktivity. Proto na Prauseovou podal rozsáhlou žalobu.

„Přátelé pornoprůmyslu,“ píše na Twitteru Rhodes, a myslí tím samozřejmě Prauseovou a její údajné porno šéfy, „nechtějí, aby naše internetová stránka existovala a aby závislým na pornografii pomáhala. V odvetě proti zvyšování uvědomění proti závislosti na pornografii se snaží zničit můj život. Je to nemilosrdné. Již po celý jeden rok jsem spal jen stěží. Prosím, pomozte“.

Od stoupenců boje proti pornu a masturbaci, která má brát mužům sílu i duši, potřebuje finanční podporu. Žaloba bude stát 200 tisíc dolarů. Zdůrazňuje však, že nejde pouze o něj: „Jedná se o statisíce závislých.“

Má pravdu v tom, že to opravdu není pouze osobní spor mezi panem Rhodesem a výzkumnicí Prauseovou. Proti neurovědkyni vytáhla do boje například psychoterapeutka, která klientům, ovšemže, pomáhá od závislosti na pornu, Staci Sproutová. A též provozovatel dalšího webu nazvaného Your Brain On Porn (Váš mozek na pornu) Gary Wilson. Komplikovaná separátní právní bitva pak probíhá mezi Prauseovou a neurochirurgem Donaldem Hiltonem, autorem knihy Uzdravení mé duše: pochopení a zlomení chemických a duchovních okovů závislosti na pornografii skrze vykoupení Ježíše Krista.

A terči protipornografické a protimasturbační kampaně se cítí být i další kolegové a kolegyně Prauseové. „Tito lidé jsou jedni z nejposedlejších a nejnenávistnějších, které jsem kdy potkal,“ řekl o Rhodesově straně magazínu Vice terapeut David Ley. „Zuřivě napadají kohokoli, kdo s nimi nesouhlasí a mají výjimečně černobílé uvažování… Můj dojem je, že mají tendenci být velmi posedlými jednotlivci, kteří svou posedlost konzumací porna přeměňují v posedlost napadat lidi, kteří by mohli odhalit, že problém je spíše v nich samých než v pornu. Že nakonec jsou problém oni, ne pornografie.“

Mike Stable z organizace Free Speech Coalition, která chrání zájmy pornobyznysu, poukazuje na to, že paragrafy je celá věc prorostlá ještě více. Ačkoli byl „NoFap“ generickým termínem, pojmenováním, které označovalo protimasturbační hnutí obecně, Rhodes si na něj opatřil ochrannou známku. Tím jeho používání velmi zproblematizoval. Zkomplikoval tak nejen představitelům pornobyznysu, ale i vědcům, terapeutům a aktivistům, aby ono srozumitelné, zažité označení směrem k veřejnosti používali, protože by okamžitě mohli čelit žalobám. Vzal protistraně slovo, protože si ho koupil.



Proti pornu a samohaně s podporou ostře zprava

Rhodes se svým právním týmem zatím shání peníze. Přispěvatelé se důvody, proč jeho tažení proti Prauseové podporují, netají. „Kvůli pornografickým firmám jsem přišel o vše,“ říká jeden. „Tato kultura degenerace může za mnohá z nejhorších společenských problémů,“ píše další.



„Porno v rukou moderních technologií rovná se čisté zlo. Pekelná ústa lapají nejisté a zmatené a stále více lační po zločinné míře sexuální nemravnosti, která přesahuje hranice přirozenosti. Je to bestie, která požírá mladé panny zaživa a poté je vyplivuje zlomené a zahanbené,“ líčí jiný dárce.

Sbírku na žalobu přitom Rhodes organizuje skrze platformu Donorbox, známou tím, že má otevřené dveře i krajní pravici. A kampaň propaguje například neonacistický server Daily Stormer, podle něhož je pornografie očividným židovským spiknutím, které má zadusit životní energii bílého muže.



„Masturbace a pornografie jsou jedovaté návnady, které pomalu vysávají životní sílu bezpočtu mužů celého světa. Co muže k pornu a masturbaci žene, bylo zamýšleno pro jiné použití než pro porno a masturbaci. Tato energie, toto úsilí má sloužit tvorstvu, ne být předhozeno prázdnotě. Vaše touhy mají pohánět vaše dobyvačné úsilí,“ uvádí text na Daily Stormer doplněný antisemitskou ilustrací.

Ostatně, masturbační abstinenci si považuje i násilnický neofašistický spolek mužských „stoupenců západních hodnot“ Proud Boys. „Žádný člen bratrství nebude masturbovat častěji než jednou za kalendářní měsíc. Všichni členové budou abstinovat od pornografie,“ říkají stanovy Proud Boys. V podcastu jednoho z někdejších vůdců spolku Gavina McGinese sám Rhodes v roce 2016 vystoupil. O dva roky později se však omluvil s tím, že o nenávistném pozadí organizace nevěděl.