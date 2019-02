Arizona proti pornu. Je společenskou hrozbou, tvrdí parlament

Nová arizonská parlamentní rezoluce mluví jasně a přísně. Pornografie způsobuje emocionální, mentální a zdravotní poruchy, kvůli nimž lidé obtížně navazují nebo udržují vztahy, vypočítává. A dodává: Porno též zvyšuje rizikové sexuální chování, hypersexualizaci náctiletých nebo dokonce dětí, svádí k degradování, násilí, slouží jako perverzní sexuální osvěta pro děti a propaguje vnímání ženy jako zboží.

Slova parlamentního dokumentu jsou jako salva ze samopalu. Porno rozvrací rodinu a rodinné hodnoty, snižuje ochotu uzavírat manželství a posiluje nevěru. Zvyšuje poptávku po obchodu s lidským masem a prostituci, včetně dětské. Navíc je potenciálně biologicky návykové a jeho oběti si vyžadují stále silnější a víc šokující dávky.

Rezoluce velmi pečlivě kopíruje prohlášení organizace National Center on Sexual Exploitation. Její poselství je symbolické, server Business Insider však upozorňuje na to, že text otevírá dveře případné následné represivní legislativě s praktickými dopady.

„Pornografický průmysl, stejně jako tabákový, vytvořil veřejnou zdravotní krizi,“ tvrdí pravicová předkladatelka parlamentního návrhu Michelle Udallová. Arizona se tak přidává k jedenáctce amerických států, které svou zákonodárnou iniciativou vyhlásily pornu válku. Prvním byl Utah, jak jsme na Xman.cz psali v roce 2016, přidala se však též například Florida.

Velká vědecká pře: škodí porno?

Kritici upozorňují na to, že tvrzení v rezoluci jsou nadnesená a nepotvrzená vědou. „Nemám za to, že věda stanoviska rezoluce podporuje,“ tvrdí například arizonská demokratická zákonodárkyně Kelli Butlerová. A server Inverse připomíná, že „závislost na pornografii“ na seznamu závislostí platném ve Spojených státech opravdu schází. Z prostého důvodu, vědci se totiž na její existenci neshodnou.

Například DSM-5, dokument Amerického psychiatrického sdružení, mezi závislosti sice vypočítává, kontroverzně, dokonce hraní internetových her, závislost na pornografii však nezmiňuje. Nejistotu přiznalo i Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí: na dotaz CNN odpovědělo, že ohledně pornografie a potenciální závislosti na ní nemá jasné stanovisko.

Emily Rothmanová z Bostonské univerzity serveru 9news přitakala, že pornografie má následky na veřejné zdraví, zdůraznila však, že je to jako se vším: „Záleží, o jakém pornu se bavíme, kdo se na něj dívá, co s onou zkušeností dělá, jak to reaguje na předchozí problémy, jimiž prochází, jako je například náchylnost k násilí.“

Závislost na pornografii popírá například z pohledu neurovědy studie Nicole Prauseové z University of California a Vaughna Steeleho z Mind Research Network z roku 2016 (psali jsme o ní tady). Argumentuje výzkumem, který shledal, že mozek pokročilého konzumenta pornografie nereaguje na tvrdou erotiku tak jako například kuřákův mozek na cigaretu. Že by porno škodilo vztahům nebo například schopnosti erekce, popřela studie z roku 2014 z magazínu Current Sexual Health Reports (informovali jsme o ní zde). Práce z roku 2013 dokonce tvrdí, že pornografie sice byla spojená s nižší sexuální funkcí pro muže, ženské sexuální kondici však prospívala, ostatně stejně jako výzkum z roku 2011.

Masturbace je prokletí, tvrdí hnutí amerických mužů Věří, že je onanie zbavuje mužnosti, vede k poklesu testosteronu, k deformovanému vnímání žen a k problémům s erekcí. Nejsou puritánští, nemají nic společného s vírou, jsou mladí a sebevědomí. Tito američtí muži jen bojují proti masturbaci.

Na druhou stranu letošní meta-analýza 184 vědeckých článků konstatuje, že porno souvisí s erektilní dysfunkcí a váže se k němu psychosociální nespokojenost. Jiné studie však shledaly, že porno nemá s poruchami erekce souvislost. Vědci se v soudu ohledně pornografie opravdu neshodnou.

A co zlepšit sexuální výchovu?

Jinou než represivní perspektivou, kterou nabízí arizonští konzervativci, je důraz na sexuální osvětu a výchovu. Té se v arizonském státu nedostává přílišné pozornosti. Ve školách je povolena, ovšem není povinná. Navíc je v sevření konzervativních hodnot, zapovězeno je například informování o tom, že některé formy homosexuálního styku jsou bezpečnější z hlediska pohlavně přenositelných nemocí než jiné. To proto, že osnovy zakazují „propagaci homosexuality“, jak poznamenává list Phoenix New Times. Ve výsledku je tak Arizona na spodní části žebříčku amerických států, pokud jde o kvalitu sexuální výchovy.

Pochod zcela jiným směrem než Arizona navrhuje studie z Irska. Podle ní by se měla stát součástí výuky nejen sexuální, ale též pornografická gramotnost. V mladých lidech by se tak měl podporovat rozvoj schopnosti rozlišit mezi pozitivními a negativními modely sexuálního zdraví a vztahů na základě pornografie, kterou konzumují, informuje list The Independent. Klíčem je podle studie zbavit porno stigmatu. Nemělo by se proti němu bojovat, lidé by měli mít příležitost debatovat o jeho obsahu a nabýt schopnosti svou sexualitu kormidlovat, píší autoři práce.

Současná rezoluce přitom není jediný arizonský počin, pokud jde o porno. Jak připomíná server The Independent, čtyřiaosmdesátiletý republikánský senátor Gail Griffin přišel například s návrhem, aby byl všem občanům jeho státu přístup k pornu blokován. Uživatelé, kteří by o porno měli zájem, by museli potvrdit věk a zaplatit za odblokování dvacet dolarů. Z výnosů by se financovala stavba zdi Donalda Trumpa proti imigrantům.