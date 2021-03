Na Den π pečou matematici koláče. Prvním z nich byl Thales z Milétu

Byl to zjevně typický intelektuál. „Vypravuje se, jak vyšel pozorovat hvězdy a spadl do jámy,“ popisuje ve svých Životech proslulých filozofů antický historik Diogenes Laertios. „Na jeho křik mu prý jakási stařena odpověděla: „Ty si myslíš, že rozpoznáš to, co je na nebi, a přitom nevidíš ani to, co máš pod nohama!“