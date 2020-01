Punk či klasika, v Číně jako v USA. Hudba mluví univerzální řečí

Píseň Rock the Casbah od The Clash vyvolává rozjařenost, Vivaldiho Čtvero ročních období energizuje. Ze slavné melodie ve scéně ze sprchového koutu filmu Psycho mrazí, song Careless Whisper od George Michaela evokuje erotično. Bez ohledu na hranice, na barvu pleti, na kulturní specifika.

I to zjistila studie publikovaná v magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences, je to však pouze ilustrativní ochutnání. Rozsáhlá práce se především pokusila sestavit slovník emočního jazyka hudby. „Představte si ohromnou hudební knihovnu zorganizovanou podle emocí, každá skladba v ní by byla spojena s jistým pocitem. A v zásadě právě to naše studie dělá,“ vysvětlují autoři práce na serveru EurekAlert.

Hudební mapa třinácti emocí

Zvuková mapa hudebních emocí Nejhmatatelnějším výsledkem práce je unikátní interaktivní zvuková mapa, která oněch třináct emocí spojuje s hudbou. Skládá se z tisíců hudebních úryvků a můžete si na ní ověřit, zda nálady a pocity, které vyvolávají ve vás, souzní s těmi, které zařadili autoři mapy.

Víc než dvěma a půl tisícům lidí ze Spojených států a Číny předložili tisíce hudebních klipů, jimž měli posluchači přiřazovat emoce. Na jejich základě autoři studie vybrali na čtyřicet skladeb pokrývajících celou paletu hudebních žánrů a stylů, od metalu přes klasickou hudbu až po techno a pochody.

Poté bylo úkolem téměř dvou tisícovek mužů a žen, opět z Ameriky a Číny, hodnotit písně z hlediska osmadvaceti druhů emocí, které jim výzkumníci dali na výběr. Kromě toho měli dobrovolníci určit míru pozitivity a negativity, stejně jako sílu emocionálního dopadu skladby, stupeň vzrušení, které vyvolávala. A nakonec nabídli skoro tisícovce lidí z obou zemí dalších tři sta hudebních ukázek západní a tradiční čínské hudby.

Proč tolik experimentů? Cílem bylo závěry studie očistit. Například snížit dopady kulturního nebo geografického kontextu. Proto dostali Američané čínský folklór, při jehož poslechu nemohli být naváděni výchovou, zkušenostmi.

Hudba vám může dopřát skutečný orgasmus, tvrdí věda Rozechvěje se vám tělo, po zádech vám přejíždí mráz, na rukou vám vyskočí husí kůže. Může za to působivá hudební pasáž, silná filmová scéna, mocný obraz. Jako by vám kůži rozehrála rozkoš. Ono mrazení je podle některých vědců zvláštním druhem orgasmu.

Výsledkem studie je třináctka emocí, které v písních obě skupiny poznaly, a to shodně. A jaké pocity, nálady dokáže tatáž hudba vyvolat univerzálně na celém světě? Patří mezi ně radost, znepokojení, erotická smyslnost, krása, uvolnění, smutek, snění, triumf, úzkost, strach, rozmrzelost, rebelský vzdor a vyčerpání. Všechny tyto položky patří do globálně srozumitelného hudebního slovníku.

„Přísně a pečlivě jsme zdokumentovali největší soubor emocí, které jsou skrze řeč hudby pociťovány univerzálně,“ uvedl k výzkumu berkeleyský profesor Dacher Keltner. Jeho kolega Alan Cowen upřesnil, že věc má však háček. Třináctku emocí sice z hudebních kousků respondenti poznali shodně. Jenže se lišili v tom, zda je vnímat pozitivně, nebo negativně.

„Lidé z odlišných kultur se dokážou shodnout na tom, že píseň je rozzlobená. Mohou se však rozcházet v hodnocení, zda je onen pocit pozitivní, nebo negativní,“ vyložil Cowen. Pozitivní nebo negativní hodnoty, jimž říká psychologie „valence“, jsou totiž mnohem silněji určovány, ovlivňovány specifickou kulturou.

„Hudba je univerzální jazyk, ne vždy však věnujeme dostatek pozornosti tomu, co říká a jak jí rozumět. Chtěli jsme udělat první důležitý krok k vyřešení mystéria otázky, jak může hudba evokovat tak mnoho odlišných pocitů,“ uzavřel Cowen.