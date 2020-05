Vražedný Huascarán. Před 50 lety zabilo zemětřesení 14 českých horolezců

Expedici Huascarán 1970 se mezi znalci přezdívá „prokletá“. Ze zpětného pohledu se opravdu může zdát, jako by šlo o temný ře­tězec protivenství, smůly a smrti. Ale nevěřme nesmyslům, byla to krutá náho­da. I když tragika přesahuje všechno, co by se mohlo zrodit ve fantazii spisovatele podiv­ných příběhů.