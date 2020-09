Zabýváte se takzvanou genetickou genealogií. Co to je?

Využití genetiky při pátrání po předcích. Často tam narazíte na překážku – matriky se nedochovaly nebo v 17. století končí, lidé změnili příjmení, něčí otec je neznámý a tak dále. Asi před patnácti lety se do toho však zapojila analýza DNA, což byl absolutní zlom.