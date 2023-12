Feministky nenávidí muže? Obří mýtus, doložila studie

Cejch nenívisti k mužům dostalo feministické hnutí za rovnost pohlaví hned od svého zrodu. Je nefér, potvrdila studie.

„Nejsem feministka. Já mužům provolávám slávu, miluju muže,“ uvedla svého času Lady Gaga. Nepovažuji se za feministku, protože muže miluji, svěřila se v rozhovoru magazínu Time Shaleine Woodley. Feminismus odrazuje, od svého počátku nese cejch, podle něhož je „proti mužům“.

Stoupenci patriarchálních pořádků jím častovali již sufražetky, vykreslovali je jako hysterické bestie, které muži pohrdají a nejraději by je vyplenily. Konzervativní americký komentátor Rush Limbaugh obvinění zpopularizoval, když obhájkyně rovnoprávnosti udělil označení „feminazis“, „feminacistky“, připomíná server Forbes.

V klubu tvůrců mýtu byl samozřejmě i bigotní evangelík Pat Robertson, podle něhož patří k feministické, ve skutečnosti socialistické, agendě utéct od muže, kromě pozabíjení vlastních dětí a konverze k lesbismu.

Když vyrazila do internetového boje kampaň „Ženy proti feminismu, našla si v její propagandě své místo též fotka ženy s transparentem „Nepotřebuji feminismus, protože nejsem nenávistná k mužům“. Přesvědčení, že cílem feminismu je ubližovat, ponižovat muže, je na čelném místě nenávistného inventáře komunity incelů.

Obvinění, že feministky nesnášejí muže, opovrhují jimi, znevažují je, chtějí je zadupat do země, se zapsalo do společnosti hluboko. Neprávem, vzkazuje nyní studie vydaná v magazínu Psychology of Woman Quarterly těm, kdo onen stereotyp sdílejí. Nabízí však zajímavá zjištění i těm,kdo jeho obětí nejsou.