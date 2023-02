Nevdám se. Nechci děti. Jižní Koreou otřásá stávka žen

Jesle a školky se mění v pečovatelské domovy. Gynekologické a reprodukční kliniky se zavírají, vznikají nové pohřební ústavy. List The New York Times líčí pochmurný obraz Jižní Koreje, je to vykreslení vymírající země. Autorka článku Hawon Jungová však dokáže přidat i osobní svědectví. Základní škola Seoksan v okrese Gunwi-gun měla kdysi sedm stovek žáků, v roce 2016 jich nebylo dost ani na postavení jednoho fotbalového týmu, píše.