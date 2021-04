Tři úspěšné případy, na které justice nemůže být hrdá

Začneme v historii. Na pekelný rok 1666 v Londýně dlouho nezapoměli. Někdy po půlnoci 2. září totiž v pekárně na Pudding Lane vypukl požár, který se mezi nahloučenými domy v centru rychle rozšířil a brzy zachvátil podstatnou část londýnské City.



Během následujících čtyř dní plamenům za oběť padlo 13 200 domů, 87 kostelů, 44 cechovních sídel. I když ztráty na lidských životech nebyly prý vysoké, přes 80 % obyvatel vnitřního města, vymezeného starými římskými hradbami, přišlo o střechu nad hlavou a veškerý majetek. Otázku, kterou si kladou nejen pohořelí na vypáleném rumišti, asi není těžké odhadnout: „Kdo za to může?“

Pachatele nehledají dlouho

V odpovědi se ale překvapivě neobrací ani tak na Thomase Farrinera (Tomase Farynora), váženého královského pekaře, u něhož požár vznikl. Dušoval se, že u něj v pecích nebyla před půlnocí ani jiskřička.



A tak lidé raději hledají za katastrofou tradiční pachatele: Nizozemce, s nimiž momentálně Anglie vede v pořadí druhou obchodní válku; proradné Francouze, s nimiž na etapy vedou nějaké konflikty neustále; zrádné Iry a Španěly, klanějící se Vatikánu. Představa, že za ničemným požárem stojí špinavá práce stoupenců katolicismu a nepřátel koruny, tehdy patří k nejfrekventovanějším. Krajně podezřelým se ale jeví každý cizák. V takové náladě je pak z kraje října zadržen Robert Hubert.

Šestadvacetiletý hodinář je původem z francouzského Rouen. Nemá náhodou v požáru Londýna prsty? Má! A celkem ochotně se k tomu doznává. I bez mučení připouští, že je francouzským špionem. Že jednal z pověření papeže a že šlo o rozsáhlé spiknutí, na němž spolupracovala řada agentů. On sám přitom s pomocí zápalnic, ohnivých koulí, šířil oheň v okolí Westminsteru.



Že zrovna tam se plameny nikdy nedostaly, a že požár vznikl na Pudding Lane? „Aha, tak tedy dobře,“ opraví se. Zažehnul požár na Pudding Lane. Dobře si vybavuje, jak zápalnici prohodil oknem do nějaké pekárny. Že Farrinerova pekárna nemá okna? To už nikoho nezajímá.

Prostor nedostane ani fakt, který později potvrdí kapitán švédské lodi Panna ze Stockholmu. Druhého září, kdy požár v Londýně vypukl, se hodinář Hubert prokazatelně nacházel ještě na palubě tohoto plavidla, a k břehům Anglie teprve připlouval. Takové podružnosti ale nikoho netrápí.



Ze záznamů soudního dvora v Old Bailey je sice těké vyčíst podrobnosti, ale nezdá se, že by Huberta někdo tlačil. Hledá se viník a tady se jeden dobrovolně hlásí. Porota, ve které mimochodem zasedají i tři členové pekařské rodiny Farrinerových, proto nedělá zbytečné okolky. Dne 27. října, na břehu řeky Tyburn, bude na šibenici viset za hrdlo pověšený žhář Robert Hubert.

Muž, který se dobrovolně přiznal k založení Velkého požáru Londýna. Který ale nikdy založit nemohl, a porota si toho nejspíš byla dobře vědoma. O jeho motivaci k doznání můžeme jen spekulovat.

Klidně přiznám i tři tisíce vražd!

Otec alkoholik a násilník, matka živící se jako prostitutka. Není divu, že start do života neměl Henry Lee Lucas zrovna snadný. A to, že jej matka oblékala do dívčích šatů, aby i on mohl přispívat šlapáním chodníku do rodinného rozpočtu, mu jistě také neprospělo.



Jeho další osudy připomínající jízdu na horské dráze: chvilku se snaží živit poctivě, třeba jako opravář nebo pokrývač. Jindy sedí za drobné krádeže a vloupání. To vše dokreslují další obskurní zážitky: život v náboženské komunitě, sňatek s patnáctiletou dívkou. A také obvinění ze zabití vlastní matky, kterou v hádce přetáhl koštětem. Odsouzen je za vraždu II. stupně, dostane 20-40 let. Ale po deseti letech je venku.

Dál se toulá, plní svůj trestní rejstřík. Styky s nezletilými, nelegální držení zbraně, podezření z vraždy, pokus o únos tří školaček. A také četné zmařené pokusy o sebevraždu, protože život v texaském kriminále Williamson County, kde se naposledy ocitl, není peříčko. Pravděpodobnou cestou k přežití se mu tu stanou falešná doznání: přiznání k vraždám mu totiž zajišťují reputaci mezi trestanci, bezpečnější celu bez kontaktů s ostatními vězni, a také žádoucí pozornost vyšetřovatelů. Je to způsob, jak se občas dostat ven na čerstvý vzduch, protože během rekognicí v terénu se vždycky zastaví někde na svačinu. Skoro jako na svobodě.

Státní návladní James B. Adams jej přímo zbožňuje, založí kvůli němu i speciální vyšetřovací skupinu. Protože Lucas se ochotně doznává k nejrůznějším neuzavřeným případům, a efektivně tím čistí složky. Na Lucase je jistě zprvu vyvíjen alespoň částečný nátlak. Ale po doznání prvních nevyřešených 28 vražd se už nevzpouzí. Se svými laskavými vyšetřovateli chodí na obědy do restaurací a kaváren, ani na ulici nenosí želízka. Utéct nechce, proč taky. Nic mu nechybí, a na policejní stanici je jako doma. Dokonce zná i bezpečnostní kódy od dveří, aby si sám mohl dojít na toaletu. Servis má přímo hotelový: televize v cele, objednávky jídla z bufetu.

Až příliš velký úspěch

Postupně se dozná ke 213 dosud nevyřešeným případům. A stane se, aspoň papírově, nejvýkonnějším zabijákem USA. V jeho činech přitom není žádná souvislost: oběti jsou různého pohlaví i věku, odlišného společenského postavení. Rozmanité jsou i vražedné nástroje. Jednou nůž, jindy škrtící šňůra. Nebo jen sráží oběti autem. S podrobností jeho svědeckých výpovědí přitom není problém: přímo od vyšetřovatelů dostává složky s materiály „aby si mohl osvěžit paměť“.

Proto do záznamu vždy dokonale popíše detaily, které mohl vědět jen skutečný pachatel, nebo policisté. Funguje to perfektně. Možná až moc. Když se nachýlí jeho čas předpokládané popravy, začne tvrdit, že vražd po celých Státech spáchal přes 3000. Diskredituje jej i to, že se dál ochotně přiznává k případům, u nichž už byl pachatel prokazatelně znám a odsouzen. Doznává cokoliv.

Z dvaceti podepsaných doznání jej vyváže neshodující se DNA. Jiné případy vyvolávají pochyby tím, že by při nich musel Lucas najezdit za jediný měsíc 17 700 kilometrů autem. Které neměl. Jiná doznání sám odvolá a označí je za smyšlená. Jenže ověřit v praxi podrobnosti z místa činu je těžké, protože doznávající se Lucas měl možnost si je předem nastudovat. Když v roce 2001 umírá na zástavu srdce, je stále oficiálně odsouzenýma vinným z 11 vražd a jednoho zabití. Kolik jich ale skutečně spáchal, pokud vůbec nějaké, se nejspíš nikdy nedozvíme. Henry Lee Lucas určitě nebyl neviňátko, ale stovky vražd určitě nespáchal.

Démonický Bergwall s doznáním problémy neměl

Nejvýkonnější sériový vrah Skandinávie? Ještě donedávna se tímto pochybným titulem mohl pyšnit Sture Ragnar Bergwall, rodák z Korsnäsu. Ve svých čtyřiceti letech platil za problematickou osobnost, se silně narušenou psychikou. S tím mu také pomáhaly nejrůznější medikamenty, tlumící výkyvy nálad. Které ale v kombinaci s drogami, které vytrvale užíval, nefungovaly úplně tak, jak měly. Nechyběly ani problémy se zákonem: násilí, výhrůžky, odhalování se na veřejnosti, sexuální obtěžování nezletilých. Horizont těchto jeho trestných činů ale překonala ozbrojená loupež, které se dopustil v roce 1991.

Místo klasického vězení od soudu putuje jako ne zcela příčetný do nápravného zařízení pro pachatele s psychickým onemocněním, kde v afektu zmrzačí jednoho spoluvězně. A následně tady, pod tlakem skupinové terapie, doslova vybuchne. Na projevu násilí mu prý nepřišlo nic nenormálního, lidi mrzačil už dřív. A taky zabíjel. Ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku. Vybublá z něj podivná historie o třinácti vraždách, které spáchal v rozpětí devětadvaceti let a k nimž se teď hrdě hlásí. Proto jej v ústavu brzy navštíví policisté. Mají spoustu otázek, na které má odpovědi.

Rafinovaný zločinec? Ne, jen patologický lhář

Svou první vraždu prý spáchal ve Växjö, v roce 1964. Vyšetřovatelům se nezdá podivné, že měl vraždit jako čtrnáctiletý chlapec, který navíc tělo oběti „uklidil“ na místo vzdálené 400 kilometrů od místa činu. Kvůli promlčecí lhůtě (ve Švédsku 25 let) už to stejně není podstatné. Jsou tu ale jiné, čerstvější neobjasněné případy, s nimiž se Bergwall ztotožňuje. Přitom jde většinou o vraždy, kde se nedostává forenzních důkazů nebo svědků, a rozluštění do nich vnáší vlastně jen jeho osobní doznání. Těla obětí většinou nejsou k dohledání. Provedení, vražedná zbraň?

Bergwall často jen hádá a snaží se z reakcí vyšetřovatelů vyčíst, jestli se trefuje. „Byl to cepín. Ne, sekyrka. Nůž? Ano, ubil jsem ho palicí!“. Jinak detaily vyloženě šetří. Zmiňuje turistu z Izraele, dva africké běžence, studentku. Policistům vůbec nedochází, že se baví s člověkem pod vlivem benzodiazepinů, který je díky útlumu schopen připustit cokoliv. Brzy se Bergwall dozná ke třiceti různým vraždám, a za osm z nich je také odsouzen. Nikomu nepřijde podivné, že tento podle všeho do krajnosti nebezpečný sériový vrah tráví své dny volna v místní knihovně, kde studuje podrobnosti případů, k nimž se vzápětí přiznává. Hlavně, že se statistika uzavřených případů ve Švédsku úspěšně rozrůstá.

V roce 2001 nastanou komplikace: některé případy jsou kvůli kritice nezávislých vyšetřovatelů a novinářů znovu otevřeny a přezkoumány. Ukazuje se totiž, že některé údajné oběti jsou stále naživu. Na Bergwallova předchozí doznání to vrhne nehezké světlo. Ukáže se například, že se na označeném místě činu nenacházely zbytky ohořelých kostí, ale jen zbytky spáleného stolu. Nebo že zajištěný vzorek spermatu neodpovídal jeho DNA. A prakticky nikdy nebyl spatřen na místě činu. Během soudního procesu nic takového nezaznělo, pachatel si byl jistý sám sebou. Pro švédské vyšetřovatele i justici je z toho ohromná blamáž.

V roce 2013 je Sture Ragnar Bergwall propuštěn z výkonu trestu. Celou dobu o svých zločinech lhal.