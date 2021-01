Lupič gentleman. Muž, který přepadl dva pražské obchody se udal po telefonu

Byl konec června roku 1920. Horký den, kdy se každý, kdo jen trochu mohl, snažil skrýt někam do stínu. Všudypřítomné vedro se otevřenými okny dostalo i do kanceláří pražského policejního ředitelství, a tak není divu, že si páni inspektoři sundali saka a uvolnili vázanky. Čas od času si někteří z nich, zejména ti starší, museli otřít pot z čela. A právě do této dusné atmosféry náhle zazvonil telefon. Jeden z mladých inspektorů pohotově zvedl sluchátko, chvilku naslouchal, a pak se obrátil na inspektora Zdeňka Bubníka. „Ten pán chce mluvit jen s vámi,“ řekl úslužně a podal Bubníkovi sluchátko.