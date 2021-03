Záludný zabiják DHMO. Kvůli nevědomosti chtěli politici zakázat vodu

Polychlorované bifenyly, dioxiny, formaldehyd, benzen, neonikotinoidy nebo například heptachlor. Všechny tyto chemické názvy sloučenin mají právem nedobrou reputaci. Popisují látky rakovinotvorné, toxické, vychylující hormonální rovnováhu a způsobující neplodnost nebo negativně ovlivňující imunitní systém. Dříve to byly funkční složky zemědělských hnojiv, průmyslových barev, stavebnin, spalin, plastů.

Jenže pozor. Vzhledem k tomu, že obšírně popisný chemický vzorec můžeme připsat prakticky všemu kolem nás, můžeme pak velmi snadno podlehnout přílišnému zobecnění. Můžeme propadnout iluzi, že všechno, co lze vyjádřit chemickým vzorcem, je z principu špatné.

Problém v příliš dlouhém potrubí

Studenti střední školy Eagle Rock v americkém Idaho Falls na jaro 1997 jen tak nezapomenou. V rámci vlastní badatelské činnosti tu totiž jeden z nich, Nathan Zohner, představil mimořádný objev. Pro lidské zdraví vysoce závadnou látku, která byla navzdory zřejmým rizikům volně dostupná a přítomná, nu, prakticky všude.

Přitom se jen z popisu účinků oné látky jednomu zastaví dech: Při jejím vdechnutí vám akutně hrozí udušení. Ve své kapalné i plynné podobě může způsobit drastické popáleniny. Že je to pěkný prevít, dokládají i její korozivní, integritu kovů narušující schopnost. Je hlavní složkou kyselých dešťů, naleznete ji v moči drtivé většiny nemocných lidí. Když někomu vyoperujete nádor, je i tam. Tato látka se nazývá dihydrogen monoxide – DHMO.

„A zatím co se tu bavíme, ji do potrubí pumpuje naše vláda,“ mohl jen dodat čtrnáctiletý mladý vědec Zohner. Všechna rizika DHMO přehledně shrnul v traktátu o mnoha stranách a vybídl ostatní žáky k hlasování. Je třeba s tím něco udělat? Je třeba bojovat za zákaz, kontrolu, regulaci oné chemické látky?

Hned 43 studentů – 86 procent dotázaných se za restrikce rozhodně postavilo. Čímž ze sebe udělali blázny. Protože dali přednost emocím před rozumem. Opravdu se totiž stačí jen nepatrně zamyslet. DHMO – anglicky dihydrogen monoxide – česky oxid (či kysličník) vodný. Slovy klasika: Na dva díly vodíku vždy jeden díl kyslíku, to je nápoj pro bohy, postaví tě na nohy.

Ano, je to pitná voda. Zohner se před spolužáky vytasil s dobře zdůvodněným návrhem na zákaz vody.

Zrození zohnerismu

V popisovaných rizicích přitom rozhodně nepřeháněl. Voda tvoří přes padesát procent hmotnosti člověka, zdravého nebo nemocného. A ano, najdeme ji v moči i jako hlavní složku kyselých dešťů. Můžete se v ní utopit/udusit, vařící vás může opařit.

Celý vtip s DHMO přitom není původní. Poprvé s ním zabodovali nejspíš v roce 1983 vydavatelé michiganského deníku Durand Express, v jeho aprílovém vydání. Tehdy, pravda, hovořili o korozivním dihydrogen oxide, přítomném ve vodovodním potrubí městské sítě, ale pointa byla zachována. Vtip později zrecykloval Pittsburgh Post-Gazette a dokonce Washington Post. Jednu dobu se s ním také bavili studenti kalifornské univerzity v Santa Cruz, kdy recesí čelili aktivistickému hnutí „zakazovačů chemie v životním prostředí“. A pak přišel student ze státu Idaho.

Ke cti čtrnáctiletého Zohnera nutno dodat, že jeho záměrem nebylo vytloukat starý vtip ani podněcovat paniku. Jeho vědecký projekt totiž spočíval v demonstraci toho, jak snadné je, i u mladých studentů, kteří už mají pár lekcí chemie za sebou, vyvolat pomýlení a paniku odborně laděnými informacemi s vědeckým základem, leč bez kritického myšlení. Jeho práce s názvem „Jak důvěřiví jsme?“ tehdy získala na státním veletrhu studentských vědeckých prací hlavní cenu.

Chemikálie prostě nejsou vždy špatné. Z chemikálií je svým způsobem složené všechno, a to, že se při vyslovení jejich komplikovaných vzorců nebo názvů někdy zakoktáte, ještě neznamená, že jsou nutně nebezpečné. Skutečně nebezpečné je nemyslet.

Novinář James K. Glassman z kauzy vytěžil slovní novotvar – zohnerismus, který podle něj znamená, „když někdo záměrně použije pravdivá fakta, aby dovedl vědecky či matematicky ignorantskou veřejnost k falešným závěrům“.

Jenže příběh DHMO tím úplně neskončil. Bohužel.

Když rozum odplavila velká voda

Své o tom vědí například na Novém Zélandu, kde se v roce 2001 k boji proti DHMO hrdě přihlásila jistá Sue Kedgleyová, úřad zastupující členka Strany zelených. Přesněji řečeno, písemně vyjádřila svůj „souhlas a absolutní podporu kampani proti této toxické substanci“.

Byla z toho pěkná ostuda v novinách, kde hrubou neznalost zelené političky rozmázli hlavně političtí oponenti z Národní strany. Neradovali se dlouho, protože za šest let se na tentýž vtip nachytal i jejich člen.

Nachytat se nechali i ekologickým aktivismem podnícení radní kalifornského městečka Aliso Viejo. Když k nim dorazila zpráva, že se pro výrobu jednorázových kelímků, z nichž se popíjí na městem propagovaných akcí, používá DHMO, začali připravovat návrh na jejich kompletní stažení. Legislativní proces dokonán nebyl.

S DHMO je vše v nejlepším pořádku

V roce 2002 si zase z koláče ostudy pořádně ukrojil Neal Boortz, poměrně kontroverzní politický komentátor a bývalý soudní návladní z Atlanty. Když se ve vlastním rozhlasovém pořadu nechal slyšet, že vodní zdroje jsou kontaminovány DHMO, nikdo si na čelo nezaklepal. Místo toho se horké stopy chytla regionální televize a rozjela ohledně celého skandálu investigativní reportáž.

V Louisville se s tím příliš nepárali. Když úřady nedokázaly veřejnost odradit od koupání se v městských kašnách obecnými příkazy, vyslaly varování: Pozor, voda zde obsahuje příliš vodíku.

Vedoucí tamní pobočky vodohospodářské společnosti byl naštěstí o něco důvtipnější, a tak vyzvídající zástupce médií ujistil, že koncentrace DHMO v městském vodovodním potrubí nepřekračuje limity povolené státními normami.

Nedobře se projevily znalosti elementárních základů chemie i u budoucích členů finského parlamentu. V roce 2011 tu byli kandidáti zpovídáni z nejrůznějších otázek. A jedna z nich zněla, jestli by měla být zákonem omezen oxid vodný. Trochu nečekaně se k návrhu postavilo kladně 49 procent kandidátů. Raději asi nedomýšlet, jak by to dopadlo u nás. Nezapomínejme totiž, že DHMO významně přispívá ke skleníkovému efektu, je jedním ze zásadních faktorů klimatické změny a vytrvale přispívá k erozi krajiny.

S opakovaným vtipem o DHMO se však pojí také pozitiva. V kentuckém Louisville se vedení místní pobočky vodohospodářské společnosti dost dlouho a marně snažilo bránit lidem, aby se koupali v městských kašnách. Zákazy ani pokuty nezabíraly. Stačila však jedna cedulka: „Pozor – voda obsahuje vysoké množství vodíku.“ Do chemií znehodnocené vody se už nikomu nechtělo.