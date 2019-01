Darwinovy ceny 2018 letí za sentinelským misionářem i českými keškaři

Unikum: Darwinova cena pro nezemřelého

Vyhlašují se od roku 1994 a jsou postaveny na Darwinově teorii přirozeného výběru: kuriózní úmrtí způsobuje hloupost, která tak svého nositele vyřazuje z lidského genofondu.

Je to tak, ozbrojený arizonský kovboj si ji zasloužil, aniž by odešel ze světa živých. Povedlo se mu to při běžné návštěvě obchodního domu. Tamní zákony totiž nevyžadují povolení k nošení zbraní, dokonce ani nenařizují, že musí být bezpečně v pouzdru. Hrdina tohoto příběhu ji měl, jak uvádí server Darwinových cen, ve stylu „commandos“ výhružně za pasem.



I proto mohlo dojít k faux pas. Když mu v oddělení masa a uzenin kanón začal propadat kalhotami dolů a muž se ho snažil lapit, omylem zmáčkl spoušť. Výsledek? Naznačme ho cudně: dotyčný střelec zůstal naživu, ovšem neschopný reprodukce. „Hodný chlap se zbraní bránil náš lidský druh,“ skládá darwinovský server hold muži, který se zbavil schopnosti poslat svůj genetický fond dál.

„Stoupenci střelných zbraní mohou onen incident přiřadit na seznam svých argumentů proti kontrole zbraní. Zbraň opravdu k něčemu je,“ píše výbor Darwinových cen. A škodolibě dodává: „Příště přejeme víc štěstí.“ Ne, Darwinovy ceny opravdu nejsou korektní projekt.