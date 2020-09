V koronavirovém režimu dávám doma myšlenky na papír, říká model Trulík

Rozhovory s modely, modelkami či dokonce supermodelkami nebývají snadné. Občas mívají velké ego, malý rozhled a ještě méně času. O to větší šok způsobí setkání s Davidem Trulíkem, milým, vstřícným, přirozeným, pohodovým Slovákem, který to má v hlavě perfektně srovnané.

Namísto šablonovitých odpovědí přemýšlí nad každým slovem. Profesionál každým coulem. Během rozhovoru je jasné, že jeho bleskový úspěch nebyl žádná náhoda.



Potěšila vás nominace na Esquire Mana?

Nominace mě hodně potěšila, každý model něco podobného velmi rád slyší. Je to pro mě důkaz, že dělám dobrou práci. Být na obálce magazínu, jako je Esquire, by bylo úžasné.

Chtěl jste být vždy modelem?

Vůbec. Poprvé jsem se s tím setkal až v roce 2015, když jsem dokončil střední školu. Tehdy jsem si ještě ani nevšímal nových trendů, designu, oblečení. Po městě jsem chodil jsem v mikině a teplákách.

Nebylo to tím, že jste vyrůstal na Slovensku? Na malém městě? Móda v takovém prostředí – platí to i pro Česko – nebývá hlavním tématem.

Možná. Ale na to, jak jsme malé státy, se u nás vždy vyrábělo kvalitní oblečení. O tom jsem přesvědčen. Na internetu jsem našel článek, kde byli vyjmenovaní celosvětově významní výrobci kvalitní módy, a překvapilo mě, že Čechů a Slováků tam bylo opravdu hodně. Trochu nám to zde devalvoval příchod výrobků z Asie, ale i s tím jsme se dokázali vypořádat.

Myslíte, že vietnamské tržnice u nás zlikvidovaly výrobu kvalitního oblečení?

Hodně výrobců přežilo, ale museli změnit práci. Kontaktovat velké západní firmy, trhy a začít vyrábět méně věcí a kvalitnějších. V konečném důsledku to tedy nakonec mělo pozitivní dopad. Dnes se firmy v Česku a na Slovensku zaměřují spíše na výrobu kvalitnějších kousků.

Jak rychle jste se prosadil?

Ani jsem to nestačil sledovat. Kontaktovala mě agentura WE Men Models, přišel jsem na casting a hned letěl do světa. Byl jsem úplně nová tvář, což mi asi pomohlo. Vybíral jsem si mezi Francií a Asií a zvolil jsem Paříž, za to jsem velmi rád. Brzo jsem se stal tváří značky Louis Vuitton a potom už o mně svět módy věděl.

Poškodila pandemie koronaviru vaši práci?

Hodně. Musel jsem zůstat doma, trávit čas v bytě, sám se sebou. Přemýšlel jsem. I o tom viru. Myslím, že to bude dobré. Dokážeme s ním pracovat, umíme se ochránit. Co se týká modelingu, vše se zpomalilo, ale to je stejné téměř ve všech oborech. U nás se nové kolekce odsunuly na pozdější měsíce, některé byly úplně zrušeny. Některé společnosti zvolili online fashion show, což je určitě také cesta.

Na co se teď nejvíc těšíte?

Na to, až budu muset zase volně cestovat. Na druhou stranu, když jsem doma, můžu pracovat ve svém domácím studiu, které jsem si postavil. Dělat návrhy, dávat myšlenky na papír. V hlavě mám hodně nových plán a projektů. Vystudoval jsem počítačové technologie, což bych rád propojil s módou. Nemůžu být modelem věčně, snažím se navrhovat nové věci a chtěl bych v tom pokračovat.

Kde máte studio?

Postavil jsem si ateliér na focení ve svém novém bytě v Bratislavě. Plátno, profesionální fotoaparát... Zatím tam fotím hlavně sám sebe, potřebuji neupravované snímky pro módní agentury a chci také pomáhat začínajícím modelům a modelkám. Poradím, jak by měly snímky vypadat, udělám jim fotosety.

