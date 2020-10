Vždy se dá najít cesta jak si splnit sen, říká populární youtuber

Martin miluje cestování. Stejně jako většina mladých lidí. Jenže ne každý vnímá krásu světa kolem jako on, ne každý se umí podělit o zážitky tak, aby v druhých vzbudil emoce. Ať slovem, nebo videem. A není to jen tím, že dobře vypadá.



Dnes má na svém youtube kanálu 563 tisíc odběratelů a je řazen do škatulky „influencer“. Základem jeho tvorby jsou vlogy z různých zemí, kam většinou necestuje sám. Začal s rodiči, teď s ním jezdí kamarádi jako populární Kovy. Ale baví i jinými videi a také nazpíval pár písniček. Některá jeho videa mají přes pět milionů zhlédnutí.

Co je třeba k tomu, aby člověk uspěl na internetu jako vy?

Dělat něco, pro co máte vášeň. Když děláte cokoliv a není to pro vás důvod, kvůli němuž vstáváte ráno z postele, je to špatně.

A vy máte vášeň pro to, co děláte?

Stoprocentně. Odmala mě lákalo cestování. Vzplanul jsem, když jsem viděl videoklip na slavnou písničku Love Generation (z roku 2005, kanadského DJ Boba Sinclaira - pozn. redakce). Kluk jede na kole do školy, ale cestou se rozhodne, že má chuť dělat vlastně něco jiného. A objede na kole celou Ameriku. To mě v osmi letech fascinovalo! Každý den jsem si ten klip pouštěl minimálně pětkrát. A vždy jsem chtěl zkusit něco podobného. Objevování bylo mým snem. Poté jsem začal se sociální sítěmi a napadlo mě, že to spojím se svou vášní, tedy s cestováním. Nejdřív za své peníze, poté jsem to začal dělat profesionálně.

Esquire MAN Pět kategorií, v každé tři výrazné osobnosti. Hlasujte, který muž vás oslovil v oblasti byznys, sport, fashion, art a digital.



Za svoje peníze? Jako student?

Necestoval jsem stále. Rok jsem šetřil, za nic jsem neutrácel a za třicet tisíc jsme potom mohli procestovat nějaká místa. Plnil jsem si dětské sny. Myslím, že každý člověk, když se podívá zpětně do dětství, najde něco, co ho přirozeně oslovovalo. Někdo tam má hudbu, někdo létání na Mars, někdo čísla. A když si uvědomí, co to je, musí si za tím jít.

Vy jste cestoval i v době, když už začala pandemie.

To je pravda, na jaře jsem byl v Jižní Africe. Tam však nebyl až do konce března žádný případ. Jakmile se tam koronavirus dostal, odjel jsem domů.

Kam byste se chtěl ještě podívat? Přece jen, hodně zemí vám ještě chybí.

Do Jižní Ameriky, znám jen Brazílii, poté na Antarktidu a do Oceánie.

Oceánie? Na malé ostrovní státy?

Chtěl bych poznat všechnu tu tropickou nádheru, která se tam dá najít.

A co ještě dál? Mluví se o komerčních letech na Měsíc. Ty by vás lákaly?

Do vesmíru bych chtěl mega moc. Musel bych si na to asi vzít hypotéku, ale to je sen. Neuvěřitelný zážitek. Vesmír je nepochopitelně rozsáhlý a my se můžeme podívat jen do jeho předsíně, Měsíc je pouhé smítko v naší galaxii a ta je jen bezvýznamnou částí dalších, mnohem větších prostor... Rozhodně bych chtěl do vesmíru.

Snil jste i o vlastních kanálech na sociálních sítích?

Sociální sítě jsou prostředky, díky nimž můžu cestovat a inspirovat lidi. Říct jim, že není těžké cestovat a dostat se jako mladý na různá místa. Chci lidem sdělit tu samou věc, jakou jsem já získal z videoklipu Love Generation.

Co děláte, když necestujete?

Spoustu věcí. Myslím, že v životě je důležitá rovnováha. Kdybych si jen užíval, přestalo by mě bavit i to užívání. Takže když hodně cestuji a jsem unavený, pár dní jen medituji a zklidním si mysl.

Takže je na vaší práci i něco, co vás nebaví?

Třeba stříhání videí, to už je po pěti letech trochu řehole. Hledání nejlepších míst, spojování, hledání hudby.

S kým nejvíce cestujete?

S různými lidmi, začínal jsem hlavně s Kovym.

Ten se proslavil i mezi starším publikem, svým účinkováním ve StarDance, šel byste do toho také?

Asi ano. Musí to být zábava. Tančit moc neumím, co jsem slyšel, je to velmi náročné, trénují několikrát týdně, ale proč ne. Je to hodně zajímavá zkušenost. Kovy o StarDance vždy mluví vždy pozitivně.

Na co se teď nejvíce těšíte?

Poslední roky se snažím produkovat hudbu a už mám pocit, že to začíná nějak znít. Takže bych rád nějakých pět svých písniček vydal.

A kromě hudby?

Chtěl bych jednou objet svět na kole - jet Jižní Ameriku, poté přeletět do Austrálie, do Asie... Cítím, že když už na světě jsem, měl bych takové velké dobrodružství zažít.

To však nyní bude složitější.

Myslím, že i s koronavirem to nějak půjde. Vždy se dá najít cesta, jak si splnit svůj sen.

Jsou chyby pro člověka spíš prospěšné, nebo škodlivé?

Nejškodlivější je danou věc vůbec nevyzkoušet. Pokud se chce člověk v něčem zdokonalit, jsou chyby jedinou cestou. Jsou tedy nejen prospěšné, ale i nutné.

7. ročník prestižního ocenění Esquire Man Stačí poslat hlas. A možná právě vy rozhodnete o držitelích cen pro muže, kteří ve svých oborech projevili tolik talentu, píle i vytrvalosti, že dokázali uspět. Seznamte se s elitní patnáctkou uchazečů o ceny Esquire MAN pro rok 2020! byznys sport fashion art digital

HLASUJTE ZDE