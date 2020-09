Chtěli jsme dát skejťákům kvalitu, říkají Maxim Habanec a Daniel Rahman

Rozhodl se, že ulehčí výběr kvalitního vybavení každému, kdo chce na prkně jezdit, a v roce 2018 založil se skejťákem a hlavně ajťákem Danielem Rahmanem obchod Craness.



„Už jsme se nemohli dívat na lidi, co si kupují komplety v supermarketech, a tak jsme se jednoduše rozhodli jim pomoci,“ říká Maxim Habanec. A lidé pomoc přijali. Během uplynulých dvou let se z jejich podnikání stal český skateboardingový fenomén.



Co bylo podnětem ke vzniku Craness?

Daniel: Dobrej průnik skillů. Max je fakt dobrej na marketing, umí dělat grafiku, fotit a točit. Mě baví e-shopy, vymýšlení procesů a programování. Můžeme na Craness dělat věci, jak chceme, a baví nás to. Teď mi přijde, že i díky nám roste poslední dobou skejtová komunita. Podle mě za tím stojí Maxova videa Skate of Mind a další YouTube jízdy.

Byl jste vždy na čísla a kódy? Proč jste vlastně ajťák?

Daniel: Matematika a čísla mě vždycky bavily. Hrál jsem od čtrnácti poker, kde jsem se učil pravděpodobnosti, logice, sebekontrole, využíval jsem matematiku, abych měl výhodu nad ostatními hráči. V osmnácti jsem měl přesně jeden rok brigádu v iOpravně, kde jsem si uvědomil, že pokud se nic nenaučím, budu dělat podobné práce i v budoucnosti. Tak jsem se začal učit programovat a začal dělat práci hodně juniorního programátora.

Jak vlastně natáčíte triky? Co děláte, když se stále dokola nedaří?

Maxim: Přemýšlím, k čemu to přirovnat. Je to stejná situace, jako když chcete hodit pěkný čistý koš, zaseknete se a neodejdete domů, dokud se vám nepovede. Hezky se mi taková urputnost odráží i v životě, podnikání. Desetkrát selžu, nevadí mi to, záleží mi jen na posledním pokusu, který vyjde. Celý život skejtuju, padám, nedaří se mi a nepřijde mi to divné.

Maxim Habanec při tréninku.

Proč jste začali dělat videa?

Maxim: Asi jsem chtěl lidi inspirovat k tomu, aby začali jezdit na skejtu, protože je to fajn životní styl. Jsem rád za dnešní dobu, když vytvoříte kvalitní obsah, máte ho jak pustit ven. Boom sdílení obsahu mi hodně pomohl. Dostat se například do televize, kde lidé fandí jiným sportům, bylo dřív nemožné. I díky tomu jsme se dokázali navázat na velké zahraniční firmy.

A potom jste mohli začít podnikat. Co vlastně znamená název Craness?

Maxim: Vychází z anglického překladu slova jeřáb (japonsky „orizuru“), který byl inspirován tvorbou papírových origami. Obyvatelé Japonska věří, že pokud jich složíte tisíc, splní se vám přání, nebo budete mít zaručeno věčné štěstí. Dvě poslední písmena „SS“ stojí za spojením „skateboarding supply“, což souvisí s dodavatelstvím. Soustředí se především na prodej předvybraných produktů, které jsou osobně otestované.

