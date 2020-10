Pandemie mi víc dala, než vzala, říká raper Yzomandias

Jakub Vlček už ve škole věděl, do čeho jde, ve 14 letech začal pracovat jako DJ. Dnes má za sebou nespočet singlů, videoklipů, releasů a odjel čtyři turné, během kterých navštívil celou Českou a Slovenskou republiku. Před pěti lety založil úspěšný label Milion Plus, je z něj tedy podnikatel. Ale songy dělá dál.



V roce 2018 vydal album Sbohem Roxano, s nímž na YouTube sbíral milionová zhlédnutí. Za album Dobrá duše, srdce ze zlata byl letos nominován na Cenu Anděl.

A pokud budete nad jeho hudební tvorbou trochu přemýšlet, nakonec zjistíte, že je dobrá. Jisté však je, že slova jeho písní ve své hlavě nechcete. Ani když ho poznáte osobně. Charisma mu však určitě nechybí, naopak z něj stříká, jen rozrazí dveře.



Proč vlastně děláte rap?

Protože ho miluju! Miluju hudbu a můj život. Rap je pro mě na prvním místě.

Už ve čtrnácti jste začal jako DJ a od té doby jste hudbě věrný. To vypadá, že jasno jste měl vždy.

Nikdy jsem nepochyboval. A když to vidím kolem sebe, jsem fakt šťastnej, že už ve škole jsem věděl, co budu dělat. Spousta i starších lidí dnes neví, co chtějí dělat. Jsou ztracený. A možná budou navždy.

Takže jste se nikdy nedostal do fáze, že byste dělal hudbu pro peníze?

Peníze samozřejmě řeším, jsou důležitý. Ale nikdy je nenechám ovlivňovat svou tvorbu, hudební stránku věci.

Dovedete vypnout, nic nedělat?

Neumím, to je jedna z věcí, který fakt nedokážu. I když spím, hlava mi jede. Budím se po pěti hodinách s tím, že musím jít něco dělat. Tohle bych chtěl do budoucna změnit.

Letos je bohužel společensky dost mrtvo, na co se nejvíc těšíte?

Na koncerty, jednoznačně.

A máte z něčeho naopak obavy?

Nemám, už jsem se po posledním roce smířil s tím, že se může stát kdykoliv cokoliv. Je potřeba pracovat s tím, co zrovna vesmír přinese.

Pandemie vaši práci hodně poznamenala.

To asi jo, ale jinak... Po hodně dlouhé době jsem se zastavil. Spíš mě víc dala, než vzala. Naučil jsem se být sám se sebou.

Máte svůj label, na tom se přece musel covid poznamenat.

Ani ne. Naše cashflow má dokonalý průběh a naši lidi přesně vědí, co dělaj. Peníze jsme otočili jinde, vymysleli nový věci a určitě není potřeba kvůli tomu brečet.

Jaké nové věci jste vymysleli?

Například jsme změnili přístup k projektům, které vydáváme labelově, došli jsme k většímu propojení s fanoušky, i skrz streamování na Twitchi.

Hodně se o vás psalo v souvislost s nominací na Anděla, změnil vám nějak život?

Ne.

Například v tom smyslu, že se o vás dozvěděli i další lidé, ti, kteří poslouchají mainstream?

To si nejsem jistej, že vím, co tím myslíte.

Mainstream?

Jasně, co je to mainstream? Jak byste definoval mainstream?

Podle mě je to hudba, která je známá a poslouchaná i mezi lidmi, kteří nevyhledávají určitě hudební žánry.

Nás hrajou běžná rádia, například v jednom pořadu na Evropě 2. V rapovým pořadu. Který už měl samozřejmě existovat před deseti lety. Bohužel žijeme v postkomunistický zemi, kterou řídí starý komunisti a všechno se tady odehrává až teď.

Čeho byste chtěl ještě dosáhnout?

Ničeho, mám všechno, co jsem kdy chtěl. Jsem šťastnej. Udělal jsem totiž v životě hodně chyb, a to je nejlepší, co se vám může stát. Z ničeho si nevezmete tolik jako ze špatnejch věcí. Co se má stát, se stane, ale člověk má vždy možnost ovlivňovat to svými rozhodnutími.