Boží soud byl jen brutální mučení. Zkouška ohněm i vodou zabíjela a hyzdila

Takové výjevy znal středověk relativně běžně. Bůh měl skrze ordál vodou promluvit do procesu a sdělit, zda se obviněný provinil. | foto: Profimedia.cz

Církevní tribunály nechávaly do soudní věci promluvit samotného Boha. To on měl rozhodnout, zda je obžalovaný vinen, nebo ne. A jednou z nejoblíbenějších forem božích soudů, ordálů či ortelů, byly zkoušky ohněm a vodou.