Smrt systému, sláva svobodě. Líbivé myšlenky anarchismu lákaly napříč dějinami

Hrůza, je to anarchista! Nebo ještě lépe – vládne nám tady anarchie! Podobné výkřiky zaznívají velmi často. Dobře, a ví se vlastně, co si pod uvedenými pojmy představit? Kdo je to vlastně ten anarchista? Blázen? Atentátník? Milovník svobody? Ačkoliv si většina lidí pravděpodobně nejprve vybaví maskované vandaly, historie dokazuje, že tomu tak vždy být nemusí.