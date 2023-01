Odvaha něžného pohlaví. Ženy atentátnice se nezalekly Mussoliniho ani Rasputina

Profesor Málek z knihy a filmu Vyšší princip, kterého ztvárnil František Smolík, říká v souvislosti s atentátem na Heydricha, že vražda na tyranovi není zločinem. O tom by se daly vést dlouhé debaty a nad vším visí historické otazníky. Například jak by se vyvíjela druhá světová válka, kdyby se v červenci 1944 podařil atentát na Hitlera, kolik obětí by díky tomu přežilo? V každém případě existovaly ženy, které se opravdu řídily názorem, že zabití tyrana není zločinem.

Fanny putovala na Sibiř, která byla sama o sobě drsná, natož když je vězeň ještě týrán v táboře, bit a vyčerpáván těžkou prací. Mladá žena tam téměř nadobro oslepla.