Zapomenutý hrdina. Zachránil desítky životů, místo odměny ho čekal veřejný lynč

Jeden podezřelý vojenský batoh, který se znenadání objevil pod zvukařskou věží, způsobil pěkný rozruch. Olympijský park v Atlantě byl plný diváků, na pódiu zrovna řádila kapela Jack Mack and the Heart Attack. Bylo 27. července 1996 a pracovník ochranky Richard Jewell pospíchal na toaletu. Cestou musel vyřešit potyčku s opilými kluky, ale ti ho nebrali moc vážně. Přece jen, on nebyl agentem vyšetřovacího úřadu státu Georgia, ale jen člen ochranky. Až když se na místě objevili skuteční muži zákona, vše se vyřešilo. Jen tam pak zůstal batoh. Někdo jej zakopl dál pod lavičku, pořád tam však byl. Jewell přiměl kolegu, aby vše oznámil patřičným úřadům. Byl známý tím, že je to tak trochu puntičkář, který si zakládá na důsledném dodržování pravidel a protokolů.

Vše najednou skvěle zapadalo. Až na jednu maličkost – Jewell bombu do parku nedal.