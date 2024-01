Mělčení, oddalování, findom: tyto trendy mají změnit sex v roce 2024

Mělčení – cesta k ženskému orgasmu

Ženino potěšení. Doba ho konečně přestává zanedbávat, zapisuje se i do trendů pro rok 2024.

Tato sexuální technika se na výsluní pro rok 2024, kam ji vyslala prognóza výrobce erotických pomůcek LELO, nedostala zničehonic. Pochvalně na ni upozornila už studie internetového projektu OMGYES v roce 2021: zkoumala, jaké párové praktiky zajistí ženský orgasmus, a „shallowing“, přeložilo by se jako „mělčení“, obsadilo druhou příčku.

Novátorské jméno označuje techniku, při níž proniká penis, alternativně ovšem též jazyk, prst, hračka, do vaginy pouze velmi decentně, dostává se jen na krajíček. Sází na velmi mělký vstup, odtud přiléhavé jméno. A dokáže vést k velmi intenzivním vyvrcholením, protože ona oblast oplývá mnoha nervovými zakončeními. Studie OMGYES zjistila, že technika zajistila orgasmus 84 procentům ze tří tisíc žen, které zpovídala.

„Jde o to vejít dovnitř pouze na několik málo centimetrů,“ popisuje pro IFL Science Cecila Gasnaultová z firmy produkující erotické pomůcky SmileMakers. „Vulva obsahuje 90 procent nervových zakončení vaginy, proto je její stimulace velmi příjemná, ať s partnerem, nebo bez. Stojí za to věnovat jí pozornost.“

Nemělo by se přitom sázet na explozivní burcování bezpočtu oněch nervových zakončení. Když se technika provádí pomalu, poznamenává pro server Well+Good sexuoložka Marla Renee Stewartová, která radí dalšímu výrobci erotických pomůcek Lovers, je skvělou cestou k tomu, aby žena začala více vnímat reakce, pocity a to, jak se dotyky promítají do vzrušení. Trpělivost a neunáhlený přístup navíc nabídne prostor pro očekávání - a očekávání zase provokuje více vzrušení, doplňuje sexuální terapeutka Chata Blue.