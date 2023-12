Zralé ženy, nadměrné velikosti. Data odhalila pornotrendy roku 2023

Trendy: porno jde s dobou

Abella Danger (docela vlevo) Pornhub ovládla, Angela White (druhá zleva) skončila druhá. Tady jsou ve společnosti kolegyň z pornobranže Samanthy Saint, Jessy Rhodes a Aidra Fox.

Největším písmem je v analytickém reportu uveden motiv žen zralého věku; od autorského týmu dostaly označení „ženy ve zlatém věku“. Právě takové dámy vyhlašuje zpráva Pornhubu královnami pornotrendů roku 2023. Zralé ženy hledali návštěvníci nebo návštěvnice stránky o 77 procent častěji než v roce 2022, termín „granny“, tedy „babičky“, zadávali do vyhledávače o 132 procent víc. Rok 2023 pak katapultoval vzhůru porno s motivem „GILF“ – nebudeme ho překládat doslova a vystačíme si s tím, že se týká babiček, které svádějí k sexu. Taková pornovidea ve statistikách vyhledávání vzrostla o 168 procent.

Druhým největším trendem se v roce 2023 stal motiv „nadměrných velikostí“. Pokrývá přitom všechny tělesné proporce – od ňader po zadnice – a zahrnuje též hmotnost. Na třetím místě, co se trendů týče, se rokem 2023 prohnaly sexuální stroje. Nepatří do nich pouze sofistikované masturbační pomůcky, ale též roboti, 3D roboti či umělá inteligence. Je to svérázná pornoodpověď na vývoj reálného života.

Čtvrtým trendem se staly uniformy, především vojenské a policejní, a taky postava žen v armádě. Pátým trendem, na který zpráva upozorňuje, je spojení sexu a terapie. Expertka Pornhubu Laurie Betito jeho oblibu vysvětluje svůdností představy, že se vztah mezi klientem nebo klientkou a terapeutem nebo terapeutkou posune do sexuální polohy. Taková fantazie si pohrává s mocenskými rolemi onoho vztahu. Oblibu dává Betito navíc do souvislosti i s tím, že se součástí našich skutečných životů stává stále víc duševní terapie.